За неделю подано свыше 100 тысяч заявлений

За неделю подано свыше 100 тысяч заявленийС момента начала работы сервиса «Мобильный избиратель»,25 июля 2018 года, возможностью выбора удобного избирательного участка для голосования 9 сентября воспользовались более 200 тысяч россиян. При этом рост активности граждан пришелся на период с 21 по 28 августа – за семь дней было подано свыше 100 тысяч заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Больше половины заявлений от общего количества было подано в электронном виде через Единый портал госуслуг и мобильное приложение «Госуслуги».Для дистанционного выбора удобного избирательного участка нужно в электронной форме на или в мобильном приложении указать адрес регистрации, выбрать избирательный участок и отправить заявление. Можно подать два заявления – для участия в федеральных выборах и региональных выборах глав субъектов.После обработки заявления в Личный кабинет поступит подтверждение синформацией о выбранном избирательном участке. При голосовании 9 сентябряизбирателю достаточно будет предъявить паспорт РФ и информацию из личного кабинета Госуслуг в печатном или электронном виде.Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можноилично, обратившись в территориальную илиучастковую избирательную комиссию,а такжев многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом информация о статусе обработки заявления отобразится в Личном кабинете пользователя на Едином портале госуслуг.Услуга «Мобильный избиратель» доступна жителям 37 субъектов РФ, в которых 9 сентября в единый день голосования состоятся выборы глав регионов, депутатов законодательных собраний, а также дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам. Выбрать удобный избирательный участок в своем регионе можно до 5 сентября 2018 года.Проект реализует РТЛабс в качестве основного технологического партнера ПАО «Ростелеком» по развитию и эксплуатации электронного правительства по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.