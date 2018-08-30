Бывший прокурор Республики Крым, депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала к жестким мерам против украинских радикалов. Парламентарий призвала мочить их везде.

Бывший прокурор Республики Крым, депутат Госдумы НатальяПоклонская призвала к жестким мерам против украинских радикалов. Парламентарийпризвала "мочить их везде".Об этом Поклонская заявила в эфире Всероссийской государственной телерадиокомпании"Таврида". "Это террористы, что их слушать? С ними надобороться", – сказала депутат, комментируя вынесение запрещенной в Россииукраинской экстремистской организацией "Правый сектор" такназываемого приговора гражданам России.Бывший прокурор Крыма также заявила, что когда занималадолжности в правоохранительной системе полуострова, то делала все, чтобыэкстремизм на его территории был искоренен. "Их надо мочить везде", -добавила она.Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело вотношении участников экстремистской организации. Это связано с неким"смертным приговором", который радикалы вынесли 50 россиянам.Эксперты между тем называют "Правый сектор", отметившийся кровавымиакциями на Майдане, "машиной насилия".Напомним, ранее стало известно о новом избраннике НатальиПоклонской. Им стал начальник аппарата уполномоченного по правам человека ИванСоловьев. Брак молодожены зарегистрировали в Симферополе. Соловьеву 47 лет, он докторюридических наук, в свое время работал старшим следователем по особо важнымделам в Федеральной службе налоговой полиции.Комментироватьбракосочетание депутат не стала. А недавно в сети появились совместныефотографии Поклонской и Соловьева.