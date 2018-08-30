Бывший прокурор Республики Крым, депутат Госдумы Наталья
Поклонская призвала к жестким мерам против украинских радикалов. Парламентарий
призвала мочить их везде.
Бывший прокурор Республики Крым, депутат Госдумы Наталья
Поклонская призвала к жестким мерам против украинских радикалов. Парламентарий
призвала "мочить их везде".
Об этом Поклонская заявила в эфире Всероссийской государственной телерадиокомпании
"Таврида". "Это террористы, что их слушать? С ними надо
бороться", – сказала депутат, комментируя вынесение запрещенной в России
украинской экстремистской организацией "Правый сектор" так
называемого приговора гражданам России.
Бывший прокурор Крыма также заявила, что когда занимала
должности в правоохранительной системе полуострова, то делала все, чтобы
экстремизм на его территории был искоренен. "Их надо мочить везде", -
добавила она.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в
отношении участников экстремистской организации. Это связано с неким
"смертным приговором", который радикалы вынесли 50 россиянам.
Эксперты между тем называют "Правый сектор", отметившийся кровавыми
акциями на Майдане, "машиной насилия".
Напомним, ранее стало известно о новом избраннике Натальи
Поклонской. Им стал начальник аппарата уполномоченного по правам человека Иван
Соловьев. Брак молодожены зарегистрировали в Симферополе. Соловьеву 47 лет, он доктор
юридических наук, в свое время работал старшим следователем по особо важным
делам в Федеральной службе налоговой полиции.
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бракосочетание депутат не стала. А недавно в сети появились совместные
фотографии Поклонской и Соловьева.