Фотография известной певицы Ларисы Долиной восхитила поклонников. Артистка помолодела, готовясь к празднованию дня рождения.

Фотография известной певицы Ларисы Долиной восхитилапоклонников. Артистка помолодела, готовясь к празднованию дня рождения.Снимок с Ларисой Долиной и ее внучкой выложила в Сеть певицаЮлия Началова. Поклонники признались, что узнать на фото знаменитую артистутрудно – так она помолодела."Ко Дню Рождения любимой Ларисы Долиной готовимпраздничную программу "Привет, Андрей", – пояснила Началова в подписик фотографии.О личной жизни Долиной в последнее время ходит много слухов.В отношениях с третьим супругом, бас-гитаристом Ильей Спицыным, не все гладко.Они в браке почти 20 лет – но сейчас почти не появляются вместе, звезда чащевсего ездит на мероприятия с внучкой. Знакомые Долиной рассказывают, что парауже давно не живет вместе, а молодой супруг певицы даже обзавелся новой семьей, напоминает Teleprogramma.pro.Тем не менее, на снимке Лариса Долина выглядит прекрасно.Певица в черном наряде восхитила своих поклонников. Комментаторы отметили, чтоартистка немного похудела и, главное, помолодела.Как писали Dni.Ru, 8 августа в СМИ появился комментарий, который приписали Станиславу Садальскому. Тот, якобы однозначно высказался о Долиной и Спицыне. "Да, они некоторое время назад расстались", – цитировали скандально известного актера некоторые издания.Самого актера эти публикации страшно возмутили. Садальский заявил, что ничего подобного не говорил – он видел Долину последний раз 15 лет назад и не может знать, что происходит у нее в семье. А в адрес журналистов актер произносил только непечатные слова.