Фотография известной певицы Ларисы Долиной восхитила
поклонников. Артистка помолодела, готовясь к празднованию дня рождения.
Фотография известной певицы Ларисы Долиной восхитила
поклонников. Артистка помолодела, готовясь к празднованию дня рождения.
Снимок с Ларисой Долиной и ее внучкой выложила в Сеть певица
Юлия Началова. Поклонники признались, что узнать на фото знаменитую артисту
трудно – так она помолодела.
"Ко Дню Рождения любимой Ларисы Долиной готовим
праздничную программу "Привет, Андрей", – пояснила Началова в подписи
к фотографии.
О личной жизни Долиной в последнее время ходит много слухов.
В отношениях с третьим супругом, бас-гитаристом Ильей Спицыным, не все гладко.
Они в браке почти 20 лет – но сейчас почти не появляются вместе, звезда чаще
всего ездит на мероприятия с внучкой. Знакомые Долиной рассказывают, что пара
уже давно не живет вместе, а молодой супруг певицы даже обзавелся новой семьей, напоминает Teleprogramma.pro.
Тем не менее, на снимке Лариса Долина выглядит прекрасно.
Певица в черном наряде восхитила своих поклонников. Комментаторы отметили, что
артистка немного похудела и, главное, помолодела.
Как писали Dni.Ru, 8 августа в СМИ появился комментарий, который приписали Станиславу Садальскому. Тот, якобы однозначно высказался о Долиной и Спицыне. "Да, они некоторое время назад расстались", – цитировали скандально известного актера некоторые издания.
Самого актера эти публикации страшно возмутили. Садальский заявил, что ничего подобного не говорил – он видел Долину последний раз 15 лет назад и не может знать, что происходит у нее в семье. А в адрес журналистов актер произносил только непечатные слова.