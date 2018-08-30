Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду

Порывы ветра усилятся до 17 метров в секундуСиноптики предупреждают костромичей о приближающейся грозе. Ухудшение погодных условий ожидается в четверг, 30 августа.Порывы ветра могут усилиться до 17 метров в секунду. Возможность дождя на 15 часов составляет 50%. При этом температура воздуха прогреется до +26 градусов. В городе снова станет солнечно только в субботу, 1 сентября.В грозу жителям рекомендуют закрывать все окна, отключать электроприборы, отказаться от поездок на личном транспорте и не оставлять автомобили под деревьями.В этот день ухудшение погодных условий обещают и жителям соседней Владимирской области.