На Международной космической станции зафиксирована утечка воздуха. Она пока незначительна. Американские астронавты ищут источник разгерметизации в одном из модулей станции.

На Международной космической станции зафиксирована утечка воздуха. Она пока незначительна. Американские астронавты ищут источник разгерметизации в одном из модулей станции. Позже глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил: утечка воздуха произошла на российском пилотируемом корабле "Союз", пристыкованном к орбитальному комплексу. На корабле обнаружена микротрещина. Из-за нее, вероятнее всего, корабль не удастся использовать для возвращения на Землю космонавтов.Весь экипаж станции после обнаружения утечки собрался в центральном российском модуле. Затем перекрывался отсек за отсеком, чтобы выявить место утечки. Виновником космического переполоха оказался корабль "Союз МС". Утечка уже устранена.На МКС неисправности в модулях и технические проблемы возникают не в первый раз, отмечает "Интерфакс". В июле в японском модуле американского сегмента орбитального комплекса возникли проблемы с системой терморегулирования: в обитаемый отсек из системы стала поступать вода. Астронавтам пришлось бороться с испариной на стенках модуля при помощи салфеток и полотенец. Ежесуточно к астронавтам из-под обшивки просачивалось до 20 миллилитров жидкости.После долгих поисков было принято решение изолировать неисправную научную стойку. Позже протекающий клапан был найден и заменен. Но счастье длилось недолго: утечка через некоторое время появилась вновь.Также на американском сегменте МКС выходила из строя одна из систем по удалению из атмосферы станции углекислого газа. Астронавтам удалось ее самостоятельно отремонтировать на орбите. В июне 2018 года американские астронавты не смогли подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке. В результате они лишились возможности экстренного выхода в открытый космос с борта станции.Кроме того, в американском сегменте МКС неоднократно были утечки фреона и аммиака, возникали сбои в работе блока по очистке технической воды. А затем сломалась система переработки мочи. В 2009 году Хьюстон порекомендовал американским астронавтам повесить табличку "Не работает" на космическом туалете. По большой и малой нужде астронавты ходили к своим российским коллегам. Ремонт американского туалета не прекращался до тех пор, пока NASA не закупила российскую модель космического туалета.