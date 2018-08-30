На Международной космической станции зафиксирована утечка воздуха. Она пока незначительна. Американские астронавты ищут источник разгерметизации в одном из модулей станции.
На Международной космической станции зафиксирована утечка воздуха. Она пока незначительна. Американские астронавты ищут источник разгерметизации в одном из модулей станции. Позже глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил: утечка воздуха произошла на российском пилотируемом корабле "Союз", пристыкованном к орбитальному комплексу. На корабле обнаружена микротрещина. Из-за нее, вероятнее всего, корабль не удастся использовать для возвращения на Землю космонавтов.
Весь экипаж станции после обнаружения утечки собрался в центральном российском модуле. Затем перекрывался отсек за отсеком, чтобы выявить место утечки. Виновником космического переполоха оказался корабль "Союз МС". Утечка уже устранена.
На МКС неисправности в модулях и технические проблемы возникают не в первый раз, отмечает "Интерфакс". В июле в японском модуле американского сегмента орбитального комплекса возникли проблемы с системой терморегулирования: в обитаемый отсек из системы стала поступать вода. Астронавтам пришлось бороться с испариной на стенках модуля при помощи салфеток и полотенец. Ежесуточно к астронавтам из-под обшивки просачивалось до 20 миллилитров жидкости.
После долгих поисков было принято решение изолировать неисправную научную стойку. Позже протекающий клапан был найден и заменен. Но счастье длилось недолго: утечка через некоторое время появилась вновь.
Также на американском сегменте МКС выходила из строя одна из систем по удалению из атмосферы станции углекислого газа. Астронавтам удалось ее самостоятельно отремонтировать на орбите. В июне 2018 года американские астронавты не смогли подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке. В результате они лишились возможности экстренного выхода в открытый космос с борта станции.
Кроме того, в американском сегменте МКС неоднократно были утечки фреона и аммиака, возникали сбои в работе блока по очистке технической воды. А затем сломалась система переработки мочи. В 2009 году Хьюстон порекомендовал американским астронавтам повесить табличку "Не работает" на космическом туалете. По большой и малой нужде астронавты ходили к своим российским коллегам. Ремонт американского туалета не прекращался до тех пор, пока NASA не закупила российскую модель космического туалета.