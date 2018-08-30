Соответствующее постановление подписала губернатор Владимирской области Светлана Орлова
Соответствующее постановление подписала губернатор Владимирской области Светлана Орлова
Благоустройство набережной в Гороховце обойдется в 375 млн рублей.
Большую сумму - 275 млн - выделят из областного бюджета в рамках программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 годы». Еще 25 млн - сам район. Остальные средства поступят из бюджета Владимира. Постановление уже подписала губернатор Светлана Орлова
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Набережную планируют отремонтировать уже в 2019 году. Местные жители несколько раз обращались к Орловой с просьбой помочь с благоустройством. В первый раз о ремонте объекта заговорили в 2014 году.