Объявление:
""Котенок. Качественный. Почти не юзаный, пробег - 2 месяца. Укомплектован. Есть шерсть (веселенькой черно-белой окраски), лапы (4 шт), усы(unlimited) и урчало Int(встроено). Сабж обладает функцией мочеиспускания в туалет, лежания на телевизоре, свесив хвост на экран, и неуемной жизнерадостностью. Функция питания отлажена просто на диво: с удовольствием жрет даже хлеб и макароны. И все это я отдаю просто так, для хороший людей не жалко!
Брендовый. Глюков нет. Апгрейдится. Гарантия. Мышь опознает.""
еще анекдот!