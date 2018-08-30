30.08.2018

2018-08-30 10:20:47

Названы все участники Лиги чемпионов

По итогам раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов определились все участники групповой стадии турнира в сезоне-2018/19. В нее вышли "Цревна Звезда" из Сербии, голландский ПСВ и "Бенфика" из Португалии, передает .



Ранее успеха добились греческий АЕК, швейцарский "Янг Бойз" и "Аякс" из Нидерландов. Россию на групповой стадии представят столичные ЦСКА и "Локомотив" и ЦСКА, пишет . Жеребьевка состоится сегодня, 30 августа.