В украинском сегменте соцсетей комментируют уход из жизни народного артиста, певца Иосифа Кобзона. Похоже, у некоторых персонажей не осталось ничего святого.

В украинском сегменте соцсетей комментируют уход из жизнинародного артиста, певца Иосифа Кобзона. Похоже, у некоторых персонажей неосталось ничего святого.Среди тех, кто получил удовольствие от смерти мастера, естьи известные личности. "Позволю себенемного дополнить работу мастера", – написал в Facebook блогер АнтонКомаров и опубликовал фото с умершим ранее сатириком Михаилом Задорновым.У себя в Telegram новость прокомментировал украинскийполиттехнолог Алексей Голобуцкий. "Умер Иосиф Кобзон". Русский мируже никогда не будет прежним...", – пошутил он.Также новость у себя в Facebook прокомментировал скандальныйжурналист Аркадий Бабченко, который недавно умер, но потом внезапно воскрес."А чего сразу я? Я молчу....", – написал журналист.Украинский журналист Андрей Нофенко со злорадством припомнилКобзону его советское прошлое. "Не будем вспоминать, как начинал карьеруИосиф Давыдович и как он расчищал себе путь на большую сцену ещё в советскиевремена. Тем не менее, следует вспомнить, что Кобзон – уроженец Донбасса.Поэтому украинцам не следует забывать, в каких событиях принимал участие этотартист, кого поддерживал, за кого агитировал и как отзывался об Украине, какимисловами называл евромайдановцев и тех, кто не кричал "Путин, приди!" –написал Нофенко в своей колонке на портале "Обозреватель"."Кобзон умер. Теперь будет петь не с Захарченко, а сГиви и Моторолой. Пока и этот упырь в чистилище не упадет. Тогда их квартетбудет полным", – пишет на том же сайте Екатерина Золотарева.Стоит отметить, что и раньше некоторые украинские журналисты,блогеры и пользователи соцсетей позволяли себе оскорбительные высказывания вадрес умерших деятелей культуры.Примечательно, что в российском сегменте Сети после кончины кого-то из известныхукраинцев, такого не происходит.