В украинском сегменте соцсетей комментируют уход из жизни
народного артиста, певца Иосифа Кобзона. Похоже, у некоторых персонажей не
осталось ничего святого.
В украинском сегменте соцсетей комментируют уход из жизни
народного артиста, певца Иосифа Кобзона. Похоже, у некоторых персонажей не
осталось ничего святого.
Среди тех, кто получил удовольствие от смерти мастера, есть
и известные личности. "Позволю себе
немного дополнить работу мастера", – написал в Facebook блогер Антон
Комаров и опубликовал фото с умершим ранее сатириком Михаилом Задорновым.
У себя в Telegram новость прокомментировал украинский
политтехнолог Алексей Голобуцкий. "Умер Иосиф Кобзон". Русский мир
уже никогда не будет прежним...", – пошутил он.
Также новость у себя в Facebook прокомментировал скандальный
журналист Аркадий Бабченко, который недавно умер, но потом внезапно воскрес.
"А чего сразу я? Я молчу....", – написал журналист.
Украинский журналист Андрей Нофенко со злорадством припомнил
Кобзону его советское прошлое. "Не будем вспоминать, как начинал карьеру
Иосиф Давыдович и как он расчищал себе путь на большую сцену ещё в советские
времена. Тем не менее, следует вспомнить, что Кобзон – уроженец Донбасса.
Поэтому украинцам не следует забывать, в каких событиях принимал участие этот
артист, кого поддерживал, за кого агитировал и как отзывался об Украине, какими
словами называл евромайдановцев и тех, кто не кричал "Путин, приди!" –
написал Нофенко в своей колонке на портале "Обозреватель".
"Кобзон умер. Теперь будет петь не с Захарченко, а с
Гиви и Моторолой. Пока и этот упырь в чистилище не упадет. Тогда их квартет
будет полным", – пишет на том же сайте Екатерина Золотарева.
Стоит отметить, что и раньше некоторые украинские журналисты,
блогеры и пользователи соцсетей позволяли себе оскорбительные высказывания в
адрес умерших деятелей культуры.
Примечательно, что в российском сегменте Сети после кончины кого-то из известных
украинцев, такого не происходит.