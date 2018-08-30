Норвежский министр транспорта и коммуникации Кетил Сульвик-Ольсен решил оставить свой пост, чтобы его супруга могла построить карьеру.

Норвежский министр транспорта и коммуникации Кетил Сульвик-Ольсен решил оставить свой пост, чтобы его супруга могла построить карьеру.Жене министра предложили работу в крупной детской больнице в США, и, по словам министра, этой "фантастической возможностью" следует "обязательно пользоваться"."Она жертвовала собой ради меня, теперь моя очередь сделать то же самое для нее ", — приводит слова министра "Интерфакс".В соцсетях поддержали решение министра и назвали его фантастическим примером для других мужчин.