Хотите, чтобы отремонтировали все балконы - пишите жалобу правильно. Абсурдная ситуация произошла в Ставрово. В одном из домов рушатся балконы. Сквозь бетонные плиты уже видно небо. Один из жителей в жалобе слово балкон написал в единственном числе. Управкомпания один балкон и отремонтировала. Имеет ли претензии к такому ремонту Государственная жилинспекция? И на что ещё жалуются жители дома? Расскажет Александр Инин.

Хотите, чтобы отремонтировали все балконы - пишите жалобу правильно. Абсурдная ситуация произошла в Ставрово. В одном из домов рушатся балконы. Сквозь бетонные плиты уже видно небо. Один из жителей в жалобе слово "балкон" написал в единственном числе. Управкомпания один балкон и отремонтировала. Имеет ли претензии к такому ремонту Государственная жилинспекция? И на что ещё жалуются жители дома? Расскажет Александр Инин.(Собинский район, п. Ставрово)В посёлок Ставрово, на Октябрьскую, 134, Фонд капремонта никогда не привезёт журналистов, потому что гордится здесь нечем. Жители за такую работу точно "спасибо!" не скажут. Почти три года назад по программе капремонта здесь отремонтировали крышу. И на чердак во время дождей теперь хлещет вода. Потому что в новой крыше - дыры.А с чердака, естественно, вода течёт в квартиры второго этажа. А ведь за капремонт жители платят на счёт регионального оператора, то есть в общий котел. А значит, Фонд капитального ремонта расплачивался с подрядчиком деньгами жителей и других многоквартирных домов за такую работу .Юрий Маркилов, житель дома № 134 по ул. Октябрьская: "После того как её сделал подрядчик от Фонда капитального ремонта, получилось так, что жильцов на приёмку не пригласили, не уведомили, что нужно собрание, чтобы обсудить, есть жалобы у жильцов, протекает ли крыша".Фонд капремонта признаётся: подрядчик ООО "Авангард" оказался ненадёжным. 9 договоров с ним заключили. По 6 потом пришлось обращаться в суд. За ремонт крыши на Октябрьской, 134 "Авангард" получил 800 тысяч рублей. Гарантийных обязательств не исполнил. И теперь его не могут найти даже судебные приставы. В 2017 Фонд уже устранял за "Авангардом" "недоделки". В 2018, поскольку обнаружились новые протечки, фонд ищет на этот дом другого подрядчика.Евгений Пахомов, первый зам. гендиректора регионального Фонда капремонта: "Наша комиссия выехала, установила, что в доме имеются протечки в подъездах и квартирах. И, соответственно, также направила претензию подрядчику на исполнение гарантийных обязательств. Ну, мы прекрасно понимаем, что он у нас ничего не исполнит, поэтому у нас на 3 сентября назначена комиссия по проверке факта неисполнения гарантийных обязательств. После чего мы повторно проведём ремонт за свой счёт".Сам дом не лучше, чем крыша. Построен в начале 50-х. Фасад давно не видел свежей краски. Отмостку нарушили рабочие, когда меняли коммуникации. А было это, по словам старожилов, лет 10 назад.Надежда Трофимова, жительница дома № 134 по ул. Октябрьская: "Отопление у нас тут тогда прорвало, как они всё выкопали здесь - закидали землёй, и всё. Теперь всё идёт вниз, и квартиры все сыреют".В первом подъезде щель в стене. Через неё во время дождя вода льётся в подъезд. Состояние штукатурки - наглядное тому доказательство. А здесь, между прочим, распределительные электрощиты. Жители боятся пожара.Елена Лукьянова, жительница дома № 134 по ул. Октябрьская: "Щиток, сами видите, в каком состоянии. Просим очень долго, чтобы его поменяли, потому что у нас дети в квартирах".Балконы разваливаются. Юрий на свой не выходит уже несколько месяцев.Юрий Маркилов, житель дома № 134 по ул. Октябрьская: "Выходить на него опасно. Мы им не пользуемся уже с начала этого года, потому что он рушится, обваливается. Куски бетона падают вниз. И видны уже металлические прутья".Юрий не устаёт писать в управкомпанию просьбы привести балконы в нормальное состояние. Его балкон приходили подлатать, но акт выполненных работ он не подписал. Потому что бетонная плита снова в трещинах. Найти общий язык с исполняющим обязанности директора муниципального предприятия ЖКХ не так-то просто. Поэтому молодой человек написал главе администрации посёлка. Виктор Ермаков ответил, что ремонт поставлен в график на июль-август 2018 года. То есть, по сути, поручился за муниципальное предприятие ЖКХ. Август на исходе, но посмотрите - в каком состоянии балконы у этого дома! И за такое обслуживание жители регулярно платят немалые деньги. А ответ начальника обслуживающей организации может потрясти любого здравомыслящего человека.Вячеслав Тимофеенко, и. о. директора МУ МП ЖКХ пос. Ставрово: "Аварийные балконы. Нужно нанимать специализированную организацию, которая даст своё заключение. А дальше разговаривать с этими балконами".Без экспертизы, видимо, понять, что эти балконы нуждаются в срочном ремонте - просто невозможно. В Госжилинспекции нам сказали, что претензий к данной ставровской управкомпании не имеют. Ведь, по факту, она отреагировала на жалобу молодого человека.Максим Норихин, и. о. начальника региональной жилинспекции: "На момент окончания проверки Госжилинспекцией предписания в адрес управорганизации не выдавалось, потому что балконная плита была отремонтирована, приведена в исправное техсостояние".Ошибка Юрия была в том, что он написал только про свой балкон. А надо было писать про все. Тогда управкомпания ремонтировала бы все балконы. В противном случае, получила бы штраф. А так, мы просим Госжилинспекцию и Собинскую межрайонную прокуратуру теперь обратить внимание на состояние всех балконов дома № 134 по улице Октябрьской в посёлке Ставрово.