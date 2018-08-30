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<a href="http://33live.ru/novosti/30-08-2018-novshestva-v-zemelnom-zakonodatelstve.html" target="_blank">Новшества в земельном законодательстве</a> - На какие льготы можно рассчитывать при покупке земли? И как получить участок бесплатно? Об этом мы поговорим с председателем комитета Законодательного Собрания по бюджетной и налоговой политике Максимом Васениным. Сегодня он гость студии 6 канала.