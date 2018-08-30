Иосиф Кобзон 13 лет мужественно боролся с онкологическим заболеванием. Недуг отступал и снова возвращался. Организм певца в итоге сдался.

Иосиф Кобзон 13 лет мужественно боролся с онкологическим заболеванием. Недуг отступал и снова возвращался. Организм певца в итоге сдался."Прогрессирование болезни, которой он болел 15 лет. У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", – сказал о причинах смерти певца бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ, где долгое время лечился Кобзон, Михаил Давыдов."Врачи говорили, что мне оставалось две недели жизни, – рассказывал артист Dni.Ru накануне 80-летия. – В Москве тогда собрался большой консилиум, где врачи решили, что мне надо срочно оперироваться. А оперироваться у нас было тогда негде – не делали еще в ту пору искусственных мочевых пузырей с выходом наружу дренажной трубки. И только единственный хирург в мире Питер Альтхаус проводил такие операции. Он формировал новый мочевой пузырь из тонкой кишки пациента. Я взял двух хирургов и вместе с ними полетел в частную немецкую клинику к Альтхаусу".Врач-уролог объяснил тогда Кобзону, почему нужно срочно удалить мочевой пузырь. "Однозначным показанием к операции является раковая опухоль, начиная со второй стадии, – пояснил специалист. – Обычно так ведет себя папиллярный рак, при котором показано полное удаление органа. Такое вмешательство называется радикальной цистэктомией. Она обязательно сопровождается реконструкцией органа любым возможным способом".Но удаление мочевого пузыря, как сообщил уролог, чревато возникновением многих проблем – пропадает эректильная функция, снижается функция печени, повышается содержание кислоты в крови. Но самое страшное – онкологические процессы могут не исчезнуть и даже обостриться. Именно это и произошло с Кобзоном. Утром 29 августа он, на приходя в сознание, скончался в клинике имени Бурденко.Великому певцу шел 81-й год...