Стало известно, кто сегодня находится рядом со знаменитым артистом и режиссером. 82-летний Армен Борисович рассказал о том, кто за ним ухаживает.

Стало известно, кто сегодня находится рядом со знаменитымартистом и режиссером. 82-летний Армен Борисович рассказал о том, кто за нимухаживает.Вся страна переживаето том, что сегодня происходит с народным артистом после скандального расставанияс женой, Виталиной Цымбалюк-Романовской. За всеми злоключениями Джигарханяна зрители наблюдали с экрановтелевизоров и узнавали малейшие детали из других СМИ, переживая за него.Преждевсего, известно, что Армен Борисович продолжает трудится в своем театре,который одним из первых открыл театральный сезон. Однако легко "перешагнуть" всеперипетии, обрушившиеся на него лавиной за последние пару лет, Джигарханянупока трудно."Нет, нет…покоя нет. Ну, может быть, немножко легче стало. Сплюнормально", – цитирует режиссера "Московский комсомолец". Рассказал он и о том,кто ему помогает в быту. "Со мной постоянно находится медсестра Людмила. Онахорошая. Она – хозяйка… Похорошел. Поженимся?.. Нет, теперь уже нет, уженельзя. Да, следят за мной, чистят и так далее", – поделился артист.Кроме того, Джигарханян признался, что никогда не любил себя. "Я, как и все, всю жизнь выполнял чьи-то задания – комсомольские,партийные, театральные, женские – это мы умеем делать. А любить себя никто неучит", – заявил актер.Напомним, развод актерас украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской состоялся в ноябре 2017года. Но страсти кипят по сей день.