Рейтинг ста самых влиятельных чиновников России опубликовал журнал Forbes. На первой строчке Владимир Путин – российский президент ранее занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира.

Рейтинг ста самых влиятельных чиновников России опубликовалжурнал Forbes. На первой строчке Владимир Путин – российский президент ранее занялвторое место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира.Самых влиятельных россиян выбирали из 1500 человек. В ихчисле – 200 самых богатых бизнесменов страны, руководители 300 крупных компанийи банков, спикеры обеих палат парламента, представители региональных властей ируководители силовых структур.Учитывались такие параметры, как число сотрудников и размервыручки компании, возможность непосредственно влиять на жизнь людей,возможность влиять на отрасли, а также близость к президенту и партии власти.Места в первой десятке вслед за Путиным заняли Герман Греф иАлексей Миллер, на 10-й позиции – Вагит Алекперов.1. Президент России Владимир Путин.2. Председатель правления "Сбербанка" Герман Греф.3. Председатель правления "Газпрома" АлексейМиллер.4. Главный исполнительный директор "Роснефти"Игорь Сечин.5. Председатель правительства России Дмитрий Медведев.6. Генеральный директор "Сургутнефтегаза" ВладимирБогданов.7. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.8. Директор ФСБ Александр Бортников.9. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров.10. Президент "Лукойла" Вагит Алекперов.Места во второй десятке распределились между министромфинансов Антоном Силуановым, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, мэромМосквы Сергеем Собяниным, главой Следственного комитета Александром Бастрыкиными несколькими богатейшими. На 21 месте – глава МИД РоссииСергей Лавров, а министр обороны Сергей Шойгу – на 30-м. Лидер ЛДПР ВладимирЖириновский занял в рейтинге почетную сотую строку.