Близкие и друзья Иосифа Кобзона принимают соболезнования в связи со смертью легендарного артиста. А в это время поклонники вспоминают каким был их любимый исполнитель.

Близкие и друзья Иосифа Кобзона принимают соболезнования всвязи со смертью легендарного артиста. А в это время поклонники вспоминаюткаким был их любимый исполнитель.На сайте YouTube появилась кадры видеозаписи, на которых запечатленИосиф Давыдович. Как сообщает владелец аккаунта, с которого и был опубликованролик, это одно из последних появлений знаменитого исполнителя на публике. Знаменитость выступала на похоронах друга.Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа в Москве на 81-мгоду жизни. Звезда много лет боролась с онкологическим заболеванием. Российский певец будет похоронен на Востряковском кладбище.Известно, что несколько лет назад артист сам купил там место. Стоит отметить,что там же находятся могилы его близких родственников.