Близкие и друзья Иосифа Кобзона принимают соболезнования в
связи со смертью легендарного артиста. А в это время поклонники вспоминают
каким был их любимый исполнитель.
Близкие и друзья Иосифа Кобзона принимают соболезнования в
связи со смертью легендарного артиста. А в это время поклонники вспоминают
каким был их любимый исполнитель.
На сайте YouTube появилась кадры видеозаписи, на которых запечатлен
Иосиф Давыдович. Как сообщает владелец аккаунта, с которого и был опубликован
ролик, это одно из последних появлений знаменитого исполнителя на публике. Знаменитость выступала на похоронах друга.
Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа в Москве на 81-м
году жизни. Звезда много лет боролась с онкологическим заболеванием. Российский певец будет похоронен на Востряковском кладбище.
Известно, что несколько лет назад артист сам купил там место. Стоит отметить,
что там же находятся могилы его близких родственников.