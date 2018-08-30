На принудительное лечение до декабря отправлен организатор и исполнитель теракта в петербургском супермаркете Перекресток Дмитрий Лукьянов. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.

На принудительное лечение до декабря отправлен организатор и исполнитель теракта в петербургском супермаркете "Перекресток" Дмитрий Лукьянов. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.Вопрос о возможности привлечения Лукьяненко к уголовной ответственности будет решаться по окончании лечения, пояснила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службу городских судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.Взрывное устройство, которое собрал Дмитрий Лукьянов, он заложил в камеру хранения магазина на Кондратьевском проспекте вечером 27 декабря 2017 года. От взрыва пострадали 18 человек. Обвинение в совершении теракта, повлекшем значительный ущерб, было предъявлено 35-летнему Лукьянову. Изначально дело квалифицировалось как покушение на убийство нескольких лиц.Свои действия Лукьянов объяснил, оставив две флешки недалеко от места взрыва, на которых также записал фотографии взорванной бомбы. Мотивом теракта, который устроил Дмитрий Лукьянов, стала ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он посещал.