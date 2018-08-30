Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о том, что он ждет от катания Евгении Медведевой и Алины Загитовой в новом сезоне. Он возлагает на девушек большие надежды.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурномукатанию Максим Траньков рассказал о том, что он ждетот катания Евгении Медведевой и Алины Загитовой в новомсезоне. Он возлагает на девушек большие надежды.От Загитовой в новом сезоне Траньковждет более стабильного катания по сравнению с ее предшественницами. Чтокасается Медведевой, то здесь он признался, что в связи с уходом фигуристки к канадскомутренеру Брайану Орсеру (имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию – прим.ред.), он желает, чтобы Евгения начала кататься как канадская фигуристка."Если Женя прибавит и станет прыгатькак Медведева, а кататься как канадская школа учит, то это будет бомба", -цитирует чемпиона News.ru. Максим Траньковхочет, чтобы фигуристка вышла на новый уровень.Поделился спортсмен и своимиощущениями от роли третейского судьи. По его словам, важно больше знакомитьзрителей с фигуристом, с его жизнью, нежели с техникой катания. Так, во времяподготовки к интервью с каждым спортсменом, он искал в Сети больше личнойинформации и общался с тренерами.Отметим, противостояниедвух молодых звезд фигурного катания остается главной интригой нового сезонасоревнований, который стартует в октябре. Олимпийская чемпионка Алина Загитоваи обладательница серебряной медали Игр в Пхенчхане Евгения Медведева включены всостав сборной России, но заявлены на разные этапы. Загитова выступит на этапахГран-при в Финляндии и России. Медведева примет участие в соревнованиях вКанаде и Франции.