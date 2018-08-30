Двукратный олимпийский чемпион по фигурному
катанию Максим Траньков рассказал о том, что он ждет
от катания Евгении Медведевой и Алины Загитовой в новом
сезоне. Он возлагает на девушек большие надежды.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному
катанию Максим Траньков рассказал о том, что он ждет
от катания Евгении Медведевой и Алины Загитовой в новом
сезоне. Он возлагает на девушек большие надежды.
От Загитовой в новом сезоне Траньков
ждет более стабильного катания по сравнению с ее предшественницами. Что
касается Медведевой, то здесь он признался, что в связи с уходом фигуристки к канадскому
тренеру Брайану Орсеру (имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию – прим.
ред.), он желает, чтобы Евгения начала кататься как канадская фигуристка.
"Если Женя прибавит и станет прыгать
как Медведева, а кататься как канадская школа учит, то это будет бомба", -
цитирует чемпиона News.ru. Максим Траньков
хочет, чтобы фигуристка вышла на новый уровень.
Поделился спортсмен и своими
ощущениями от роли третейского судьи. По его словам, важно больше знакомить
зрителей с фигуристом, с его жизнью, нежели с техникой катания. Так, во время
подготовки к интервью с каждым спортсменом, он искал в Сети больше личной
информации и общался с тренерами.
Отметим, противостояние
двух молодых звезд фигурного катания остается главной интригой нового сезона
соревнований, который стартует в октябре. Олимпийская чемпионка Алина Загитова
и обладательница серебряной медали Игр в Пхенчхане Евгения Медведева включены в
состав сборной России, но заявлены на разные этапы. Загитова выступит на этапах
Гран-при в Финляндии и России. Медведева примет участие в соревнованиях в
Канаде и Франции.