Вместо развлекательных передач зрители увидят архивные записи и документальные фильмы об ушедшем 30 августа легендарном исполнителе. Изменения произойдут также на России-1, ТВ Центр, НТВ и 5 канал.

Вместо развлекательных передач зрители увидятархивные записи и документальные фильмы об ушедшем 30 августа легендарномисполнителе. Изменения произойдут также на "России-1", "ТВ Центр", НТВ и "5 канал".Первый канал вечером 30августа показывает фильм об Иосифе Кобзоне, а также специальный выпускпрограммы "Пустьговорят". В программе – последнее интервью артиста."Россия 1" представитспециальный выпуск программы АндреяМалахова "Прямойэфир" в честь певца. После полуночи в эфир выйдет интервью Кобзона,которое он дал программе "Семейныйальбом". 31 августа канал покажет повтор юбилейного концерта артиста,а 2 сентября – документальный фильм СергеяМирошниченко "Иосиф Кобзон. Дар от мамы".На "ТВ Центре" 30 августав 23:05 телезрители увидят программу "Мой герой. Иосиф Кобзон". 2 сентября в 13:30 будетпоказан документальный фильм "Иосиф Кобзон. Песня – любовь моя".В свою очередь НТВ в 23:00 повторит программу "Моя исповедь" за 2016 год.Изменения в сетку вещания внес также Петербургский "5 канал".Напомним, Иосиф Кобзон 13лет боролся с онкологическим заболеванием. Церемония прощания с артистом состоится 2 сентября в Колонном залеДома Союзов. Народный артист СССР будетпохоронен на Востряковском кладбище. Известно,что несколько лет назад артист сам купил там место. Стоит отметить, что там женаходятся могилы его близких родственников.