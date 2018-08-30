Любви все возрасты покорны. Даже некогда эталон семейной верности, 72-летний Евгений Петросян, не смог устоять перед молодыми прелестями 29-летней Татьяны Брухуновой. Пока вся страна обсуждает его громкий развод с Еленой Степаненко, склоняя новую пассию артиста на все лады, юморист пытается повернуть время вспять и освежить свою внешность.

Любви все возрасты покорны. Даже некогда эталон семейной верности,72-летний Евгений Петросян, не смогустоять перед молодыми прелестями 29-летней Татьяны Брухуновой. Пока вся странаобсуждает его громкий развод с Еленой Степаненко, склоняя новую пассию артистана все лады, юморист пытается повернуть время вспять и освежить свою внешность.Нешуточная разница в возрасте между влюбленными в 43 года,вероятно, не внушает юмористу уверенности в счастливом совместном будущем.Пластический хирург Андрей Ковынцев рассказал Dni.Ru, к каким хитростям прибегал Евгений Петросян, чтобывыглядеть моложе своих лет, а психолог Айна Громова проанализировала внезапныеперемены во внешности и личной жизни актера.Пустившись во все тяжкие с более молодой копией своей супруги,юморист не скупился и основательно одарил любовницу большой частью совместнонажитого с Еленой Степаненко имущества – двумя квартирами в центре столицы общейстоимостью 280 миллионов рублей. Кроме того, он сделал свою новую возлюбленнуюдиректором Театра эстрадных миниатюр. Подкрепив отношения щедрыми подарками, пожилойартист решил воспользоваться возможностями бьюти-индустрии, чтобы хоть насколько-нибудь продлить свой срок годности. "Его грызет страх приближающейсясмерти, – считает Айна Громова. – Он понимает, что время ограничено и большаячасть жизни позади, поэтому хочет напоследок испить ее до дна. А уколы красоты,изменения внешнего вида, стиля одежды – это стандартное поведение человека впаре, когда он не чувствует себя ровней своему партнеру".Специалист подчеркивает, что все происходящее свидетельствует одисбалансе в отношениях, когда один партнер значительно больше заинтересован вдругом. Попытки омолаживаться говорят о желании нравиться молодой пассии и бытьне хуже более молодых соперников. Впрочем, результат попыток Петросяна тряхнутьстариной, а также, работу своих коллег в этом направлении, высоко оцениваетпластический хирург Андрей Ковынцев. Врач отмечает, что специалистыэстетической медицины поработали с лицом Евгения Вагановича деликатно ипрофессионально – артист остался собой, но стал объективно лучше и моложевыглядеть."Изменения сатирика – грамотный пример хорошей качественной работы,– говорит эксперт. – Ушли заметные морщины, овал лица подтянулся, тон кожи сталсвежее и ровнее. Артисту, скорее всего, сделали инъекции ботулотоксина в лоб,межбровную зону и надбровные дуги, а также, в носогубную область и вокруг глаз.Кроме могла быть проведена биоревитализация кожи, нельзя исключать введение филеров.Похоже, использовались также мезонити, чтобы убрать провисание лица искорректировать контуры. Вполне возможно, провели также смас-лифтинг. Оченьважно, что его внешность заметно улучшилась, но не изменилась до неузнаваемости,как это часто бывает со звездными женщинами".Хотя вернуть юность Евгению Петросяну не под силу даже самымискусным гуру пластической хирургии, внешне юморист заметно помолодел, и явноготов бороться за свое право на счастье. Впрочем, специалисты не сулят ему бытьдолгим, считая, что неравная пара рано или поздно обречена на провал. Главное,в попытках понравиться тому, кто заведомо в более выигрышных позициях, непотерять разум и сохранить свое здоровье, считают они.