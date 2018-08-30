Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходуНа трассе Дворики - Ковров - Шуя в Ковровском районе водитель иномарки сбил 11-летнего школьника, сообщают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.Авария произошла вечером в среду, 29 августа, около 16.45. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок не посмотрел по сторонам, поэтому не заметил машину, которая приближалась к нему. В результате он попал под колеса Hyundai Getz.Мальчика забрали на скорой. По данному факту проводится проверка.