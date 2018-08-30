Злоумышленник позвонил пожилой москвичке и сообщил, что ее 24-летняя дочь похищена, а для ее возвращения необходимо уплатить денежные средства в размере свыше 180 тыс. долларов...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Тропарево-Никулино задержали 37-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в похищении девушки.В полицию поступило сообщение от 61-летней москвички. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее 24-летняя дочь похищена, а для ее возвращения необходимо уплатить денежные средства в размере свыше 180 тыс. долларов.В течение часа сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили автомобиль «Ауди», внутри которого происходила борьба. Заметив полицейских, водитель выпустил девушку, а сам попытался скрыться. В ходе преследования полицейские применили табельное оружие. Подозреваемый был ранен и доставлен в лечебное учреждение.ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ «Похищение человека». Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93