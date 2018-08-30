Полиция задержала подозреваемых в серии разбойных нападений на частные дома в Московской области. За последние два месяца в полицию поступили заявления от жителей разных районов региона.

Полиция задержала подозреваемых в серии разбойных нападений на частные дома в Московской области. За последние два месяца в полицию поступили заявления от жителей разных районов региона.Внимание следователей привлек одинаковый почерк преступников. Неизвестные в масках врывались в дома и, угрожая оружием, забирали деньги и ценности. Действовали с особой жестокостью: связывали и избивали людей. Ущерб составил более 18 миллионов рублей.Выяснилось, что подозреваемые живут в разных регионах и встречаются только перед очередным налетом. Поэтому задержания проводили одновременно в нескольких городах."Были задержаны четверо фигурантов в возрасте от 25 до 50 лет. При обысках по местам их проживания обнаружены и изъяты 10 единиц различного оружия и более 750 патронов к нему, автотранспорт, сотовые телефоны и SIM-карты, используемые при совершении преступлений, а также похищенное у граждан имущество", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сейчас полицейские выясняют, кто собрал это преступное сообщество, и ищут всех пострадавших.