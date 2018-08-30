В преддверии Дня образования ППС сотрудники полиции посетили детские дома и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.

В преддверии Дня сотрудника патрульно-постовой службы полицейские территориальных органов МВД России по Владимирской области посетили детские дома и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. Сотрудники полиции проинформировали ребят о деятельности одного из основных и многочисленных подразделений полиции – патрульно-постовой службы. Чтобы беседа была интересной и живой, стражи порядка поделились с подростками наиболее запомнившимися случаями из служебной деятельности: задержание злоумышленников по «горячим следам», раскрытие преступлений вместе с четвероногими напарниками – служебными собаками, оперативное оказание помощи тем, кто оказался в экстренной ситуации.Ребята активно вступали в диалог с правоохранителями и задавали немало вопросов. Молодежь интересовало то, как можно попасть на службу в органы внутренних дел и конкретно в патрульно-постовую службу полиции, какими качествами должен обладать будущий страж порядка, с какими сложностями приходится сталкиваться полицейским.Так, помощник начальника ОМВД России по Собинскому району – начальник отдела по работе с личным составом старший лейтенант внутренней службы Татьяна Тишина во время встречи с воспитанниками подшефного детского дома им. С.М. Кирова в городе Собинка рассказала о том, что одними из важных критериев для отбора кандидатов в ряды ППС являются знание законодательства, хорошая физическая подготовка, стойкость.К ребятам из Ковровского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних приехали временно исполняющий обязанности начальника отдела по работе с личным составом МО МВД России «Ковровский» Александр Ярков и полицейский патрульно-постовой службы Аркадий Махотенко. Сотрудник ППС рассказал заинтересованным слушателям о том, каким образом полицейские днем и ночью реагируют и оперативно отрабатывают сигналы, поступающие из дежурной части, как обеспечивают охрану общественного порядка на маршрутах.Ковровские полицейские привезли с собой и показали мальчишкам и девчонкам архивные фотографии, которые они дружно рассматривали.С визитом к детям из социально-реабилитационного центра поселка Уршельский приехали сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный». Одним из главных сюрпризов стали показательные выступления сотрудников патрульно-постовой службы полиции, которые мастерски показали боевые приемы борьбы. Массу впечатлений на юных участников мероприятия произвел автомобиль ППС. Полицейские-кинологи продемонстрировали навыки служебных собак, их умение задерживать и обезвреживать преступников.С большим интересом воспитанники Камешковского детского дома слушали полицейского ППС Отдела МВД России по Камешковскому району младшего сержанта полиции Алену Денисову. Молодой сотрудник рассказала ребятам о взаимодействии между коллегами, тонкостях в общении с гражданами, подкрепив сказанное реальными примерами своей работы.Особое оживление у ребят вызывала «практическая» часть таких встреч, в ходе которой правоохранители показывали подросткам специальное обмундирование и спецсредства – бронежилеты, наручники, резиновую дубинку. Демонстрация сопровождалась пояснениями полицейских, в каких именно случаях применяются те или иные спецсредства.А чтобы еще подробнее познакомиться с тонкостями службы полицейских ППС, а возможно, принять участие в совместных дежурствах, стражи порядка пригласили ребят в гости в свои подразделения, на что ребята единогласно дали положительные ответ.Во время каждой такой встречи сотрудники полиции информировали подрастающее поколение о соблюдении мер личной безопасности, повторяли с ребятами правила безопасного поведения на улице и проезжей части, рекомендовали подросткам быть внимательными в общественных местах.Полицейские вручили ребятам тематические памятки с полезными советами, разработанные специально для детей Министерством внутренних дел.