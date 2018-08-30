На штрафстоянке в деревне Мишенино, что в Смоленской области, вспыхнул пожар. Пламя охватило 20 автомобилей: 17 сгорели полностью, у 3 обуглилась краска. На данный момент огонь потушен, пожарные ищут хозяев машин/

На штрафстоянке в деревне Мишенино, что в Смоленской области, вспыхнул пожар. Пламя охватило 20 автомобилей: 17 сгорели полностью, у 3 обуглилась краска. На данный момент огонь потушен, пожарные ищут хозяев машин, пишет агентство ТАСС.И сегодня же вспыхнул пожар на асфальтном заводе в Смоленске. Загорелся котел с битумом. Рабочие были эвакуированы. Сейчас огонь потушен. Однако пламя успело уничтожить электрощит управления, систему подачи воздуха и 15 тонн битума.