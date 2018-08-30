Представители рабочей группы Общественной кампании и Общественного совета посетили участковые пункты полиции ОМВД России по районам Братеево, Зябликово...

В рамках проведения Общероссийской общественной кампании «Гражданин и полиция» региональная общественная организация «Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений» (МХГ) совместно с членами Общественного совета при УВД по ЮАО посетили два участковых пункта полиции и Отдел полиции, расположенных в Южном округе Москвы.В ходе визита представители рабочей группы Общественной кампании и Общественного совета при УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве посетили участковый пункт полиции № 1 ОМВД России по району Братеево, участковый пункт № 4 ОМВД России по району Зябликово, а также территориальный отдел внутренних дел.В первую очередь проверяющие уделили внимание доступу к отделам полиции, проверив наличие указателей на пути к зданиям, парковок и пандусов для маломобильных граждан.Представители общественного контроля изучили информационные стенды: имеются ли данные о том, как обжаловать действия сотрудников отдела полиции, почтовые адреса для направления письменных запросов, адреса официальных сайтов МВД и территориального органа, сведения о возможности подать заявление через сеть Интернет и получить услуги через портал gosuslugi.ru, контакты районных органов власти и т.п.Внутри отделов гражданские активисты сделали акцент на техническом и санитарном состоянии служебных помещений территориальных органов внутренних дел, посмотрели места для ожидания посетителями приема и заполнения необходимых документов, убедились в наличии медицинской аптечки, плана эвакуации в случае пожара и средств пожаротушения.Во время проверки ОМВД России по району Братеево г. Москвы общественники беседовали с гражданами, пришедшими в отдел, о качестве работы сотрудников полиции территориального отдела.Председатель Общественного совета Харис Ильясов отметил заметное повышение уровня доверия к сотрудникам органов внутренних дел.В завершение визитов гражданские активисты поделились впечатлением о проведенной проверке.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22