2 сентября Россия проводит в последний путь народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Проститься с ним придут политики, артисты, спортсмены – все те, кто считает певцом легендой российской сцены. Но поклонникам интересно, будет ли на похоронах Алла Пугачева.

2 сентября Россия проводит в последний путь народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Проститься с ним придут политики, артисты, спортсмены – все те, кто считает певцом легендой российской сцены. Но поклонникам интересно, будет ли на похоронах Алла Пугачева.Первая встреча Пугачевой и Кобзона произошла в конце 60-х. Кобзон тогда уже был звездой советской эстрады, а Пугачева мало кому известной молодой певицей. Их встреча случилась в Доме звукозаписи на улице Качалова, когда будущая Примадонна пришла туда для записи песни "Робот". Редакторы обратились к Кобзону с просьбой уступить им студию на полчаса, чтобы записать молодую артистку. Кобзон любезно согласился. Именно тогда он ее впервые и увидел – по его словам, "синюшную, худенькую, бледную, всю в конопушках".В 1974-м на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады при помощи Кобзона Пугачева получила четвертую третью премию, а еще через пять лет мэтр помог артистке получить квартиру в центре Москвы на улице Горького.Но отношения Алла Борисовны и Иосифа Давыдовича были не всегда ровными. В 1997 году Примадонна приходила на прощальный концерт 60-летнего Кобзона в тогда еще существующий зал "Россия". "Я начинала петь в эпоху Кобзона и думаю, что на сегодняшнем концерте эта эпоха не заканчивается, – заявила тогда певица. – Она продолжается в его детях, его учениках, последователях. Немножко грустно, конечно, сегодня выходить на сцену, прощаясь с Кобзоном. Но я хочу пожелать ему долгих-долгих лет жизни – он найдется себя. У него будет своя новая песня – он найдет себя на радость людям".На том памятном концерте Пугачева и Кобзон дуэтом исполнили две песни – "Осенние листья" и "Успокой". А "России" появился памятный знак " В день и час прощального концерта Иосифа Кобзона". Правда, при сносе здания его демонтировали. А певец продолжил выступать, давай огромные по продолжительности концерта в Кремле на каждый свой юбилей.Пошло несколько лет. Иосифа Кобзона выпустил автобиографическую книгу "Как перед Богом", в которой очень нелицеприятно отозвался о Алле Пугачевой. В выражениях Кобзон не стеснялся, обзывая Аллу Борисовну глупой бабой и зарвавшейся звездой.Примадонна затаила обиду и жестоко отомстила - став хозяйкой фестиваля "Песня года", вычеркнула фамилию Кобзона из списка участников концерта, хотя он там был на протяжении 24 лет, начиная с 1971 года. Между двумя звездами началась холодная война – они не здоровались при встрече и даже порой обменивались бранными словами.На 70-летии Кобзона Пугачевой не было. Зато на 75-летие она пришла вместе с Максимом Галкиным и Филиппом Киркоровым. А на праздничном банкете произнесла короткий тост: "Желаю вам 100 лет жизни. Ваша семья совершенно чудесная, очаровательная, и вы всегда будете являться для всех поколений эталоном артиста, человека, семьянина и, конечно же, мужчины. Я, конечно, на этот только вечер, позволю себе попытаться сделать для вас что-то приятное". В качестве подарка юбиляру Пугачева исполнила песню из своего репертуара конца 70-х под названием "Ты не стал судьбой". После этого конфликт между певцам был исчерпан. Так что вполне вероятно, что Примадонна придет проститься с человеком, который так много для нее сделал.