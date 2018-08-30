О работе сотрудников патрульно-постовой службы, отмечающей в этом году девяносто пятый юбилей, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Приходят первымиКаждый день, выходя на работу, они не знают, как пройдёт смена. С чем придётся столкнуться: с семейными скандалами, банальным хулиганством или особо тяжким преступлением. Они всегда на виду, являют собой лицо российской полиции и в основном по ним судят о работе ведомства.Их служба непредсказуема и опасна. Эти ребята первыми приезжают на вызовы и приходят на помощь тем, кто попал в беду. Они способны задержать преступника в кратчайшие сроки. А подразделения, в которых они служат, являются кузницей кадров для уголовного розыска и всех остальных направлений полицейской работы.В преддверии 95-го юбилея патрульно-постовой службы мы заехали в подмосковное Одинцово, чтобы посмотреть, как работают местные правоохранители…Полицейские Карибского моряСхожесть французского триколора с российским едва не стоила жизни подполковнику внутренней службы Константину Опарину, когда он находился в Гаити в составе миссии ООН.Местные жители сочли миротворца за гражданина страны-колонизатора, поработившей их государство, и напали на его автомобиль. Помощи ждать было неоткуда. К счастью, гаитянин разглядел: флаг на шевроне Опарина - российский. Атака прекратилась так же внезапно, как и началась.У народа этого государства уважительное отношение к нашей стране. Для них россияне – освободители, армия, которая в составе миссии ООН помогла нации выбраться из множества проблем…«Могу изобразить Луи Армстронга»Неповторимый баритон и широкая улыбка всегда сопровождают этого артиста и на эстраде, и в жизни. Как выяснилось, позитивный настрой он получил во время службы в Советской армии. Об этом народный артист России, певец, актёр, композитор и шоумен Александр Буйноврассказал корреспонденту «Щита и меча». А ещё музыкант поведал о том, как не выдал военную тайну, почему чуть не разбил фортепиано из-за Александра Градского и зачем оставил без работы своего водителя.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 32, а также на интернет-странице издания.