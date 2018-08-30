Атакующий полузащитник сборной Голландии и московского Спартака Квинси Промес не будет менять клубную прописку. Темнокожий голландец решил остаться в составе экс-чемпионов России: в испанской Севилье, куда голландца прочили, ему предложили слишком маленькую зарплату.
Атакующий полузащитник сборной Голландии и московского "Спартака" Квинси Промес не будет менять клубную прописку. Темнокожий голландец решил остаться в составе экс-чемпионов России: в испанской "Севилье", куда голландца прочили, ему предложили слишком маленькую зарплату.
Финансовые условия, которые предложил клуб испанской Примеры, не устроили 26-летнего игрока: по сообщению "Спорт-экспресса", речь шла о четырехлетнем контракте с зарплатой в 3 млн евро в год. Эта сумма ниже годового дохода футболиста в "Спартаке" – около 3,8 млн евро без учета бонусов.
Ситуация может измениться, если "Севилья" изменит условия личного соглашения Промеса, но, кажется, испанский клуб не намерен увеличивать предложение по зарплате. При этом трансферное "окно" и в Испании, и в России закроется в ночь с 31 августа на 1 сентября. Как бы то ни было Промес находится в расположении "Спартака" и готовится к матчу против питерского "Зенита", который пройдет в Санкт-Петербурге 2 сентября.