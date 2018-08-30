Атакующий полузащитник сборной Голландии и московского Спартака Квинси Промес не будет менять клубную прописку. Темнокожий голландец решил остаться в составе экс-чемпионов России: в испанской Севилье, куда голландца прочили, ему предложили слишком маленькую зарплату.

Атакующий полузащитник сборной Голландии и московского "Спартака" Квинси Промес не будет менять клубную прописку. Темнокожий голландец решил остаться в составе экс-чемпионов России: в испанской "Севилье", куда голландца прочили, ему предложили слишком маленькую зарплату.Финансовые условия, которые предложил клуб испанской Примеры, не устроили 26-летнего игрока: по сообщению "Спорт-экспресса", речь шла о четырехлетнем контракте с зарплатой в 3 млн евро в год. Эта сумма ниже годового дохода футболиста в "Спартаке" – около 3,8 млн евро без учета бонусов.Ситуация может измениться, если "Севилья" изменит условия личного соглашения Промеса, но, кажется, испанский клуб не намерен увеличивать предложение по зарплате. При этом трансферное "окно" и в Испании, и в России закроется в ночь с 31 августа на 1 сентября. Как бы то ни было Промес находится в расположении "Спартака" и готовится к матчу против питерского "Зенита", который пройдет в Санкт-Петербурге 2 сентября.