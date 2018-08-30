Представители журнала Forbes составили рейтинг 100 наиболее влиятельных отечественных чиновников, топ-менеджеров, бизнесменов и силовиков. Возглавил список Владимир Путин, замыкает топ-5 Дмитрий Медведев.

Представители журнала Forbes составили рейтинг 100 наиболее влиятельных отечественных чиновников, топ-менеджеров, бизнесменов и силовиков. Возглавил список Владимир Путин, замыкает топ-5 Дмитрий Медведев.При составлении рейтинга учитывались следующие параметры: количество сотрудников, размер выручки, возможность непосредственно влиять на жизнь людей, а также близость к главе государства или партии власти.На втором месте в списке влиятельных россиян находится председатель правления Сбербанка Герман Греф. Следом за ним идет глава "Газпрома" Алексей Миллер. На четвертом месте находится руководитель "Роснефти" Игорь Сечин.По словам авторов Forbes, Путин оказался на втором месте престижного рейтинга "автоматически", так как президент РФ находится на второй строчке в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.