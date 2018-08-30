Попытка пересечь проезжую часть по пешеходному переходу трагически завершилась для двух жительниц Альметьевска - их сбил пьяный владелец ВАЗ-21099, после чего скрылся с места.

Попытка пересечь проезжую часть по пешеходному переходу трагически завершилась для двух жительниц Альметьевска — их сбил пьяный владелец ВАЗ-21099, после чего скрылся с места, сообщила пресс-служба УМВД по Татарстану. Регистратор в машине нарушителя, которого быстро задержали, зафиксировал последние секунды жизни женщин.ДТП произошло в 08:10 утра 30 августа на улице Шевченко. За рулем "девяносто девятой" с оренбургскими номерами находился 28-летний мужчина, который, как утверждают очевидцы, с трудом держался на ногах.На кадрах видно, что на перекресток он вылетел на красный сигнал светофора. Отреагировать на появившихся из-за фургона женщин водитель попросту не успел — от удара пешеходов отбросило почти на 10 метров вперед. К моменту прибытия медиков помогать было некому — пострадавшие скончались.Сам владелец отечественной легковушки даже не остановился, однако далеко уехать ему не удалось. Теперь пьяному мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.