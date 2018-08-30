Вся Россия утопает в слезах из-за смерти легендарного эстрадного певца Иосифа Кобзона. Артист скончался после продолжительной борьбы с онкологией. Однако мало кто знает, что исполнитель мог уйти из жизни трагически и гораздо ранее. Дело в том, что на певца готовилось покушение.

Вся Россия утопает в слезах из-за смерти легендарного эстрадного певца Иосифа Кобзона. Артист скончался после продолжительной борьбы с онкологией. Однако мало кто знает, что исполнитель мог уйти из жизни трагически и гораздо ранее. Дело в том, что на певца готовилось покушение.Речь идет о ЧП, которое произошло в апреле 1999 года в столичном отеле "Интурист" на Тверской улице рядом с Кремлем, где располагался офис Кобзона. Рабочее место певца было специально отделено от остальных помещений дверью из пуленепробиваемого стекла. Более того, у лифта постоянно дежурили два охранника.Тем не менее, в полдень 25 апреля 1999 года на 20-м этаже здания прогремел мощный взрыв. В результате этого была разрушена часть внешней стены отеля. Начался пожар.Организаторы преступления так и не были найдены. Сотрудники столичного УФСБ тогда сразу исключили версию о теракте. "Совершена попытка покушения на конкретных лиц, которых преступники уже предупреждали", – говорили контрразведчики.По данным следствия, преступники рассчитывали, что Кобзон будет находиться в офисах, а пятикилограммовая тротиловая бомба разнесет весь этаж. Но они просчитались.Жизнь Кобзона спасла случайность. Певец, хотя и планировал в тот день побывать в "Интуристе", где-то задержался.Существует несколько версий о том, кто и с какой целью совершил покушение на звезду эстрады. Говорят, гостиница была лакомым кусочком в криминальных кругах, которые тогда делили сферу влияния.Кобзон, в свою очередь, в интервью у известного украинского журналиста Дмитрия Гордона выдвинул предположение, что это было "запугиванием со стороны чеченского боевика Шамиля Басаева, с которым певец находился в непростых отношениях. "А потом это все стихло. Через десять лет мне сообщили, что якобы нашли (исполнителей покушения – прим. ред.) и приглашают меня, чтобы я там давал какие-то показания", – рассказал артист.Стоит отметить, что певец отказался участвовать в расследовании, так как с момента преступления прошло слишком много времени. "Слава богу, что все живы. А если кого-то нашли – осуждайте!", – резюмировал Кобзон.Напомним, 30 августа 2018 года в Москве на 81-м году жизни скончался прославленный советский и российский певец Иосиф Кобзон. Артист долгое время боролся со страшным недугом.Состояние Кобзона резко ухудшилось 20 июля. Исполнитель был госпитализирован втайне: информация об этом просочилась в прессу только спустя несколько дней.