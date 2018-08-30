Награды сотрудникам вручал начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов...

На Петровке, 38 сотрудникам московской полиции вручили ведомственные награды за заслуги в поддержании законности и правопорядка на улицах столицы.Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации за образцовое исполнение служебных обязанностей медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены сотрудники Полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России по г. Москве: инспектор службы старший лейтенант полиции Алексей Зайцев и инспектор службы старший лейтенант полиции Игорь Шачков.Также приказом Министра внутренних дел Российской Федерации медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы Отдела МВД России по району Тропарево-Никулино по г. Москве: полицейский старший сержант полиции Виталий Зайцев; инспектор патрульно-постовой службы лейтенант полиции Сергей Крылов; полицейский-водитель старший сержант полиции Михаил Леонов.Награды сотрудникам вручал начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. Он поблагодарил сотрудников за достойную службу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.Справочно:23 августа 2018 года пресечена попытка вооруженного нападения на сотрудников Полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств, находившихся на службе. Благодаря слаженным и грамотным действиям старшего лейтенанта полиции Алексея Зайцева и старшего лейтенанта полиции Игоря Шачкова преступник был обезоружен и задержан.25 августа 2018 года в полицию поступало сообщение о похищении женщины и требовании выкупа в размере 180 тыс. долларов. Благодаря бдительности сотрудников патрульно-постовой службы полиции женщину удалось найти в течение часа.Сотрудники Отдела МВД России по району Тропарево-Никулино обнаружили автомобиль «Ауди», внутри которого происходила борьба. Заметив полицейских, водитель выпустил девушку, а сам попытался скрыться. Старший сержант полиции Михаил Леонов незамедлительно сориентировался в сложившейся ситуации, в соответствии с федеральным законом «О полиции» применил табельное оружие, а после совместно с коллегами задержал преступника.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве