Известный юморист Евгений Петросян сильно переживает развод с Еленой Степаненко после 30 лет совместной жизни. Подруга артиста рассказала, что ему недавно стало плохо в общественном месте.
Известный юморист Евгений Петросян сильно переживает развод с Еленой Степаненко после 30 лет совместной жизни. Подруга артиста рассказала, что ему недавно стало плохо в общественном месте.
Адвокат Петросяна Сергей Жорин считает, что Степаненко специально отказалась решать вопрос мирно. По его словам, все судебные процессы направлены на то, чтоб ухудшить состояние Евгения Вагановича, сообщает .
В окружении юмориста подтвердили эту теорию, пишет . Источники утверждают, что, несмотря на приверженность здоровому образу жизни, недавно Евгению Вагановичу стало плохо, когда он посещал выставку знакомой Лады Быстрицкой.
Быстрицкая поведела, что Евгений Ваганович действительно много месяцев находится в напряжении, передает . "В последний раз, когда он был на нашей выставке, у него пошла кровь из носа. Мы так испугались, такой скачок давления. Теперь я понимаю, в каком состоянии находится человек внутри себя, что он переживает. И вот непонятно, как так. Елена Григорьевна заботилась о Евгении Вагановиче", – отметила дизайнер.
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