Известный юморист Евгений Петросян сильно переживает развод с Еленой Степаненко после 30 лет совместной жизни. Подруга артиста рассказала, что ему недавно стало плохо в общественном месте.

Известный юморист Евгений Петросян сильно переживает развод с Еленой Степаненко после 30 лет совместной жизни. Подруга артиста рассказала, что ему недавно стало плохо в общественном месте.Адвокат Петросяна Сергей Жорин считает, что Степаненко специально отказалась решать вопрос мирно. По его словам, все судебные процессы направлены на то, чтоб ухудшить состояние Евгения Вагановича, сообщает .В окружении юмориста подтвердили эту теорию, пишет . Источники утверждают, что, несмотря на приверженность здоровому образу жизни, недавно Евгению Вагановичу стало плохо, когда он посещал выставку знакомой Лады Быстрицкой.Быстрицкая поведела, что Евгений Ваганович действительно много месяцев находится в напряжении, передает . "В последний раз, когда он был на нашей выставке, у него пошла кровь из носа. Мы так испугались, такой скачок давления. Теперь я понимаю, в каком состоянии находится человек внутри себя, что он переживает. И вот непонятно, как так. Елена Григорьевна заботилась о Евгении Вагановиче", – отметила дизайнер.Информация дополняется.