Смерть легендарного исполнителя Иосифа Кобзона стала ударом для
миллионов россиян. Близкие артиста принимают соболезнования со всех уголков мира.
Не остался в стороне и юморист Евгений Петросян.
Смерть легендарного исполнителя Иосифа Кобзона стала ударом для
миллионов россиян. Близкие артиста принимают соболезнования со всех уголков мира.
Не остался в стороне и юморист Евгений Петросян.
Евгений Ваганович опубликовал в своем микроблоге совместное
видео с Иосифом Давыдовичем. В кадре две звезды российской эстрады стоят на
сцене юмористической программы "Кривое зеркало". Легендарный певец рассказывает
забавный анекдот, от которого восторженный зал взрывается хохотом.
"Умер великий певец, творчество которого отражало в песнях
душу народа. Этим самым он связал себя со страной и народом навсегда. Для нас,
артистов, это невосполнимая потеря не только нашего товарища, друга, но и, я бы
сказал, защитника, как в жизни, так и в искусстве. Всем известно, что и на
праздниках, на юбилеях Иосиф Давыдович всегда был активным участником,
исполнителем. Он находил не только, что спеть, но и рассказать, блистая
остроумием. Царствие Небесное! Ушел большой человек, а великий певец Иосиф
Кобзон остался с нами. Выражаю глубокое соболезнование семье и всем поклонникам
его таланта (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Петросян в комментариях.
Добавим, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и
Елена Степаненко решили расстаться. По слухам, причиной развода стала личный
ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Поговаривают, что она много
лет является его любовницей.
Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа в Москве на 81-м
году жизни. Российский певец будет похоронен на Востряковском кладбище.
Известно, что несколько лет назад артист сам купил там место. Стоит отметить,
что там же находятся могилы его близких родственников.