Смерть легендарного исполнителя Иосифа Кобзона стала ударом для миллионов россиян. Близкие артиста принимают соболезнования со всех уголков мира. Не остался в стороне и юморист Евгений Петросян.

Смерть легендарного исполнителя Иосифа Кобзона стала ударом длямиллионов россиян. Близкие артиста принимают соболезнования со всех уголков мира.Не остался в стороне и юморист Евгений Петросян.Евгений Ваганович опубликовал в своем микроблоге совместноевидео с Иосифом Давыдовичем. В кадре две звезды российской эстрады стоят насцене юмористической программы "Кривое зеркало". Легендарный певец рассказываетзабавный анекдот, от которого восторженный зал взрывается хохотом."Умер великий певец, творчество которого отражало в песняхдушу народа. Этим самым он связал себя со страной и народом навсегда. Для нас,артистов, это невосполнимая потеря не только нашего товарища, друга, но и, я бысказал, защитника, как в жизни, так и в искусстве. Всем известно, что и напраздниках, на юбилеях Иосиф Давыдович всегда был активным участником,исполнителем. Он находил не только, что спеть, но и рассказать, блистаяостроумием. Царствие Небесное! Ушел большой человек, а великий певец ИосифКобзон остался с нами. Выражаю глубокое соболезнование семье и всем поклонникамего таланта (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Петросян в комментариях.Добавим, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян иЕлена Степаненко решили расстаться. По слухам, причиной развода стала личныйассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Поговаривают, что она многолет является его любовницей.Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа в Москве на 81-мгоду жизни. Российский певец будет похоронен на Востряковском кладбище.Известно, что несколько лет назад артист сам купил там место. Стоит отметить,что там же находятся могилы его близких родственников.