Приступ аппендицита у ребенка стал причиной посадки в Минске летевшего из Москвы в Рим самолета Аэрофлота. Boeing737 запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту сразу после того, как у маленького пассажира случился приступ.
Приступ аппендицита у ребенка стал причиной посадки в Минске летевшего из Москвы в Рим самолета "Аэрофлота". Boeing737 запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту сразу после того, как у маленького пассажира случился приступ.
На летное поле минского аэропорта была вызвана бригада скорой помощи, сообщает "Интерфакс". Мальчик госпитализирован.