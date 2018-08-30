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<a href="http://33live.ru/novosti/30-08-2018-rebenok-posadil-letevshij-iz-moskvy-v-rim-samolet.html" target="_blank">Ребенок посадил летевший из Москвы в Рим самолет</a> - Приступ аппендицита у ребенка стал причиной посадки в Минске летевшего из Москвы в Рим самолета Аэрофлота. Boeing737 запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту сразу после того, как у маленького пассажира случился приступ.