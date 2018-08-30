Бывшая солистка группы Блестящие Наталья Фриске заинтриговала поклонников. Девушка сообщила о рождении малышей.

Бывшая солистка группы "Блестящие" Наталья Фрискезаинтриговала поклонников. Девушка сообщила о рождении малышей.Наталья опубликовала в Stories Instagram скриншот переписки,где некто сообщает о рождении двойняшек: трехкилограммового мальчика идевочки весом 2,8 килограмма. Артистка написала на опубликованном снимке, что оченьсчастлива появлению ребятишек на свет.Некоторые поклонники предположили, что радостное событие произошлоу самой певицы или ее близких родственников. Однако, как выяснилось,многодетной мамой стала лучшая подруга Натальи – Светлана, с которойзнаменитость дружит уже более десяти лет. Приятельница звезды замужем заавстралийцем, у пары уже есть двое старших сыновей.Отметим, что Фриске вместе с мужем несколько недельпроживает в Шри-Ланке. Чета каждый год посещает это островное государство. Девушкав восторге от живописной природы и местных жителей. Она собирается провести наберегу Индийского океана три месяца.Звезда каждый день публикует в своем микроблоге снимки с отдыха, имногие поклонники с удовольствием следят за ее жизнью на райском курорте. Недавнофолловеры отметили, что красотка изрядно располнела. Кто знает, может, ееживотик указывает на беременность – остается только гадать.Добавим, что Наталья как-то говорила своим фанатам, что житьв Шри-Ланке не так дорого, как может показаться. Если готовить самому и непитаться в кафе, а также снимать квартирку из категории "эконом", можно прожитьна 250 долларов в месяц.