После похорон певца, которые состоятся 2 сентября, перед его родными станет сложная, неприятная задача – раздел имущества. И побороться там будет за что.

После похорон певца, которые состоятся 2 сентября, перед его родными станет сложная, неприятная задача – раздел имущества. И побороться там будет за что.Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон пять раз подряд был признан самым богатым среди "звездных" депутатов – его доход в 2016 году составил 45,57 миллиона рублей. А в 2015 году артист, судя по деклараций, опубликованной на сайте нижней палаты, заработал значительно больше – 99,13 миллионов рублейТогда он заявил, что владеет пятью квартирами, пятью земельными угодиями и треми жилых помещения. Особняки расположены в лесной зоне поселка "Баковка", которая входит в зону "Старого Переделкино". На одной огромной территории с круглосуточной охраной живет вся большая семья Кобзона.Первый участок земли в восемьдесят четыре сотки с построенной на нем дачей Иосиф Давыдович приобрел здесь в 1978 году за 70 тысяч рублей. Это довольно большая сумма по тем временам, которую певцу пришлось отдавать друзьям и коллегам более трех лет. Ранее здесь жил маршал Рыбалко и академик Лопухин.С годами певец расширил свой участок и дом. И сегодня в Бакоке Иосифу Давыдовичу принадлежит 2 гектара земли и шесть построек: жилые дома – 413 кв.м, 548 кв.м, 262 кв.м, гостевой дом – 568 кв.м, дом охраны – 417 кв.м, хозблок – 191 кв.м. Примерная стоимость всей "резиденции", как пишет, составляет около 400 миллионов рублей.Был у него и элитный двухуровневый пентхаус на Новом Арбате, 29, площадью 671 кв.м. Долгие годы соседями артиста там были братья Вайнеры. Стоит такая квартира сегодня примерно 500 миллионов рублей. Также родственники артиста могут получить в наследство его автомобиль – Иосиф Давыдович передвигался на Mercedes Maybach стоимостью более 10 миллионов рублей.По самым скромным подсчетам состояние Кобзона, включая банковские активы, может превышать 2 миллиарда рублей. Но их честно заработал – голосом, талантом и любовью к сцене, которую сохранял всю жизнь.