В Москве арестован бывший директор Запорожского титано-магниевого комбината Владимир Корольков. На Украине его объявили в международный розыск еще в 2017 году. Чиновник, по мнению следствия, замешан в пропаже 14 миллионов евро, выделенных на обновление предприятия.

В Москве арестован бывший директор Запорожского титано-магниевого комбината Владимир Корольков. Как стало известно газете "Коммерсант", на Украине его объявили в международный розыск еще в 2017 году. Чиновник, по мнению следствия, замешан в пропаже 14 миллионов евро, выделенных на обновление предприятия.Корольков пытался скрыться в Москве, где даже устроился на работу и подал документы на получение российского гражданства. Однако 29 августа московская полиция вместе с Интерполом арестовали беглого менеджер.Сам Владимир Корольков уверен, что его преследуют по политическим мотивам. Это результат конфликта президента Петра Порошенко с владельцем титано-магниевого комбината Дмитрием Фирташем.