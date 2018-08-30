Актер Станислав Садальский – любитель провоцировать публику.
На этот раз артист выложил в своем микроблоге снимок незнакомки в годах,
которая позирует в откровенном бикини.
Актер Станислав Садальский – любитель провоцировать публику.
На этот раз артист выложил в своем микроблоге снимок "незнакомки" в годах,
которая позирует в откровенном бикини.
Женщина стоит в черном купальнике. Тоненькие лямочки лифа
украшают золоченые цепочки, густо украшенные стразами. Дама запечатлена выходящей
из гостиничного номера навстречу палящему солнцу.
"Чего только в жизни не бывает Например! ))))) Вы видели....
пляжный купальник с золотыми цепями и бриллиантами?....... посмотрите -встретил
незнакомку на Кипре, что интересно, после пляжного сезона, цепи отстегиваются и
превращаются, и превращаются.... в изящное колье... как хорошо быть
изобретательным👏👏👏Изготовлено в ограниченном
количестве (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)", – с юмором написал артист.
Фолловеры Садальского тут же узнали в неназванной
представительнице прекрасного пола актрису театра и кино Людмилу Максакову. "Незнакомка-это Максакова??", "В жизни все бывает, Стас, а незнакомка Максакова , хороша", "Молодец Максакова, выглядит
прекрасно 👍", "Ну!КОНЕЧНО, ЛЮБИМАЯ
МАКСАКОВА В РОЛИ КАБАЕВОЙ !!!....", "Максакова и Садальский заканчивайте
стриптиз!🤣🤣🤣🤣", – разоблачили знаменитостей интернет-обыватели.
Многие поклонники отметили, что для своих лет звезда выглядит
потрясающе. "Шикарная женщина и актриса! Здоровья и отличного
настроения!", "Для своих лет выглядит потрясающе!!!💐💐💐", "Ножки
длинные, плоский животик... все отлично! А брюлики дело наживное))", "Людмила
выглядит шикарно! Дай бог здоровья и долгих лет на работу нам, поклонникам! А
вам спасибо, что радует нас !" – писали комплименты пользователи Сети.