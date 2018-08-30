Актер Станислав Садальский – любитель провоцировать публику. На этот раз артист выложил в своем микроблоге снимок незнакомки в годах, которая позирует в откровенном бикини.

Актер Станислав Садальский – любитель провоцировать публику.На этот раз артист выложил в своем микроблоге снимок "незнакомки" в годах,которая позирует в откровенном бикини.Женщина стоит в черном купальнике. Тоненькие лямочки лифаукрашают золоченые цепочки, густо украшенные стразами. Дама запечатлена выходящейиз гостиничного номера навстречу палящему солнцу."Чего только в жизни не бывает Например! ))))) Вы видели....пляжный купальник с золотыми цепями и бриллиантами?....... посмотрите -встретилнезнакомку на Кипре, что интересно, после пляжного сезона, цепи отстегиваются ипревращаются, и превращаются.... в изящное колье... как хорошо бытьизобретательным👏👏👏Изготовлено в ограниченномколичестве (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – с юмором написал артист.Фолловеры Садальского тут же узнали в неназваннойпредставительнице прекрасного пола актрису театра и кино Людмилу Максакову. "Незнакомка-это Максакова??", "В жизни все бывает, Стас, а незнакомка Максакова , хороша", "Молодец Максакова, выглядитпрекрасно 👍", "Ну!КОНЕЧНО, ЛЮБИМАЯМАКСАКОВА В РОЛИ КАБАЕВОЙ !!!....", "Максакова и Садальский заканчивайтестриптиз!🤣🤣🤣🤣", – разоблачили знаменитостей интернет-обыватели.Многие поклонники отметили, что для своих лет звезда выглядитпотрясающе. "Шикарная женщина и актриса! Здоровья и отличногонастроения!", "Для своих лет выглядит потрясающе!!!💐💐💐", "Ножкидлинные, плоский животик... все отлично! А брюлики дело наживное))", "Людмилавыглядит шикарно! Дай бог здоровья и долгих лет на работу нам, поклонникам! Авам спасибо, что радует нас !" – писали комплименты пользователи Сети.