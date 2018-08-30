Московский автосалон - не только модели машин. Это лица и люди, которые их представляют. Катерина Волкова представила обзор лиц одной из крупнейших автомобильных выставок. Итак, модели и модели Московского автосалона-2018.

Московский автосалон -не только модели машин. Это лица и люди, которые их представляют. Катерина Волкова представила обзор лиц одной из крупнейших автомобильных выставок. Итак, модели и модели Московского автосалона-2018.