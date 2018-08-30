Врачи больницы Святого Владимира хотят получить лицензию, чтобы самостоятельно проводить трансплантацию почки. Сегодня это крупнейший центр в стране, куда направляют детей с острой почечной недостаточностью. Терапию усовершенствовали настолько, что 90 процентов пациентов доживают до операции.

Врачи больницы Святого Владимира хотят получить лицензию, чтобы самостоятельно проводить трансплантацию почки. Сегодня это крупнейший центр в стране, куда направляют детей с острой почечной недостаточностью. Терапию усовершенствовали настолько, что 90 процентов пациентов доживают до операции. Но врачи считают, что этого мало.Пациенту на операционном столе всего год. Диагноз — острая почечная недостаточность. Это значит, что орган почти не работает."Происходит хирургическая операция, в брюшную полость устанавливается катетер, который необходим для того, чтобы взять на себя функцию почек", — говорит Евгений Петрин, заведующий отделением анестезиологии и реанимации с операционным блоком детской больницы Святого Владимира.Хирурги устанавливают катетер, через него в почки будет поступать специальный раствор. Он будет выводить излишки жидкости. Такую процедуру называют перитонеальным диализом. В отличие от гемодиализа кровь очищается не в специальном аппарате, а в организме человека. А значит, пациент больше не привязан к аппарату и больничной койке."Родители обучаются и сами проводят перитонеальный диализ. Они получают раствор и просто находятся на дистанционном наблюдении у специалистов", — объясняет Анвел Акопян, заведующий отделением абромиальной хирургии детской больницы Святого Владимира.Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа при больнице Святого Владимира единственный в своем роде. Сюда привозят пациентов с острой или хронической почечной недостаточностью со всей страны.Маленькая Дарья поступила из Урюпинска. Несколько недель лечения, и она уже одаривает всех своей улыбкой. Малышку готовят к выписке. Милана из Подольска, ей 2 года. По коридорам отделения ей еще бегать рано, но улучшения есть. Лепит из пластилина поделки вместе с мамой."Когда мы начинали заместительную почечную терапию, был только гемодиализ, аппараты были очень сложные, большие, недостаточно эффективные. В настоящее время аппаратура высокотехнологична, компьютеризирована, с подбором для каждого пациента процедур", — рассказывает Александр Музуров, заведующий Центром гравитационной хирургии крови и гемодиализа ДГКБ Святого Владимира.Излечить перитонеальным диализом некоторых пациентов, к сожалению, нельзя. Их заболевание хроническое, здесь они дожидаются пересадки почек и проходят реабилитацию после операции.Все дети практически и в федеральных учреждениях, и в городских детских больницах, которые осуществляют трансплантацию, дожили до своей трансплантации благодаря работе нашего центра", — подчеркивает Елена Петряйкина, главный врач детской городской клинической больницы Святого Владимира.Сегодня 90% пациентов этого центра доживают до операции по пересадке. Цифра хорошая, но врачам этого мало. Больница Святого Владимира собирается получить собственную лицензию на трансплантацию, чтобы маленькие пациенты не ждали долго шанса на новую жизнь.