Пожар в спортивном клубе подмосковного Реутова потушен. Сейчас спасатели проливают сгоревшие помещения. В районе ЧП сохраняется едкий запах гари. Пламя было такой силы, что эвакуироваться пришлось не только посетителям центра, но и жителям соседних домов.

Пожар в спортивном клубе подмосковного Реутова потушен. Сейчас спасатели проливают сгоревшие помещения. В районе ЧП сохраняется едкий запах гари. Пламя было такой силы, что эвакуироваться пришлось не только посетителям центра, но и жителям соседних домов.Пожар к этому часу уже потушили, хотя сильный запах гари до сих пор ощущается на много километров вокруг. Спасатели разбирают завалы. Внешние стены фитнес-центра уцелели, но вот внутри все выгорело, в том числе и крыша здания.Огонь вспыхнул в 11 часов утра на первом этаже и быстро охватил большое здание. В общей сложности выгорело 2,5 тысячи квадратных метров. Следователи выясняют причины возгорания. От комментариев они пока отказываются. Но местные жители рассказали нам, что перед тем как начался пожар, они слышали сильный хлопок."У меня внук услышал сильный хлопок на крыше. Мы тут же подбежали и увидели очень большое пламя посередине крыши. У нас еще гость был, он увидел, как два человека на крыше производили какие-то работы", — рассказывает одна из местных жительниц.К счастью, никто не пострадал. Посетителей спортивного клуба быстро эвакуировали, чего не скажешь о жителях соседних домов, на которые в любой момент мог перекинуться огонь. Они рассказали журналистам, что никто эвакуацию не объявлял, а сигнализация не сработала. Люди сами покидали квартиры и уже на улице растаскивали припаркованные машины, из-за них к горящему зданию не могли подъехать пожарные машины."Паника была, но люди понимали, что горит не наш дом, поэтому все более-менее нормально справились. Но хотелось бы, чтобы кто-то своевременно об этом сообщил, скажем так, потому что страшно именно от незнания", — рассказывает местная жительница.Получить комментарии в местной управляющей компании не удалось, двери офиса оказались закрыты.