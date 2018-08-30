Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон, эту информацию подтвердили родственники артиста.

Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон, эту информацию подтвердили родственники артиста. Ему было 80 лет. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.