Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон, эту информацию подтвердили родственники артиста.
<a href="http://33live.ru/novosti/30-08-2018-skonchalsya-iosif-kobzon.html" target="_blank">Скончался Иосиф Кобзон</a> - Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон, эту информацию подтвердили родственники артиста.
[url=http://33live.ru/novosti/30-08-2018-skonchalsya-iosif-kobzon.html]Скончался Иосиф Кобзон[/url] - Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон, эту информацию подтвердили родственники артиста.