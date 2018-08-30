В четверг, 30 августа, на 81-м году жизни скончался советский и российский эстрадный певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Уход из жизни прославленного исполнителя прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, политики и депутаты.

В четверг, 30 августа, на 81-м году жизни скончалсясоветский и российский эстрадный певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Уход изжизни прославленного исполнителя прокомментировала официальный представительМИД России Мария Захарова, политики и депутаты.Захарова оставила короткую запись на своей странице вFacebook. Кобзона она назвала великим человеком. "Умер Кобзон. Великий человек.Человек-материк. Не меньше", – написала представитель российскоговнешнеполитического ведомства.Высказался в связи с кончиной артиста и президент РоссииВладимир Путин. Глава государства соболезнования супруге, родным иблизким певца. Отмечается, что текст в ближайшее время будет опубликован насайте Кремля.Смерть народного артиста СССР подтвердили в нижней палатепарламента. "Да, с очень большим прискорбием мы вынуждены это подтвердить, чтоИосиф Давыдович скончался", – заявила глава думского комитета по культуре ЕленаЯмпольская в комментарии для Агентства городских новостей "Москва".Законодатель добавила, что пока информации о дате и места прощания с ним нет.Соболезнования родным и близким прославленного певца выразилглава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. "Для насон не просто коллега, для нас он учитель и пример стойкости духа, невероятнойработоспособности и жизнелюбия. До самого последнего, он был в строю, держал,как говорится, руку на пульсе", – сказал он.Неверов подчеркнул, что на песнях народного артиста вырослицелые поколения, его голос знаком каждому россиянину. "И, увы, этот голосзамолк навсегда", – сказал он.В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Кобзона"подлинно советским человеком". "Комсомольцем в душе, романтикомпо жизни и боевым надежным солдатом, который отстаивал все лучшее, что есть напланете", – сказал лидер коммунистов в интервью радиостанции "ГоворитМосква".Прославленный эстрадный исполнитель скончался в Москве на81-м году жизни. Артист долгое время боролся со страшным недугом. СостояниеКобзона резко ухудшилось 20 июля.Исполнитель был госпитализирован втайне: информация об этомпросочилась в прессу только спустя несколько дней. Спустя неделю послегоспитализации появились данные, что артист больше не может дышатьсамостоятельно. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.Спустя несколько недель он скончался.