В четверг, 30 августа, на 81-м году жизни скончался
советский и российский эстрадный певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Уход из
жизни прославленного исполнителя прокомментировала официальный представитель
МИД России Мария Захарова, политики и депутаты.
В четверг, 30 августа, на 81-м году жизни скончался
советский и российский эстрадный певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Уход из
жизни прославленного исполнителя прокомментировала официальный представитель
МИД России Мария Захарова, политики и депутаты.
Захарова оставила короткую запись на своей странице в
Facebook. Кобзона она назвала великим человеком. "Умер Кобзон. Великий человек.
Человек-материк. Не меньше", – написала представитель российского
внешнеполитического ведомства.
Высказался в связи с кончиной артиста и президент России
Владимир Путин. Глава государства соболезнования супруге, родным и
близким певца. Отмечается, что текст в ближайшее время будет опубликован на
сайте Кремля.
Смерть народного артиста СССР подтвердили в нижней палате
парламента. "Да, с очень большим прискорбием мы вынуждены это подтвердить, что
Иосиф Давыдович скончался", – заявила глава думского комитета по культуре Елена
Ямпольская в комментарии для Агентства городских новостей "Москва".
Законодатель добавила, что пока информации о дате и места прощания с ним нет.
Соболезнования родным и близким прославленного певца выразил
глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. "Для нас
он не просто коллега, для нас он учитель и пример стойкости духа, невероятной
работоспособности и жизнелюбия. До самого последнего, он был в строю, держал,
как говорится, руку на пульсе", – сказал он.
Неверов подчеркнул, что на песнях народного артиста выросли
целые поколения, его голос знаком каждому россиянину. "И, увы, этот голос
замолк навсегда", – сказал он.
В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Кобзона
"подлинно советским человеком". "Комсомольцем в душе, романтиком
по жизни и боевым надежным солдатом, который отстаивал все лучшее, что есть на
планете", – сказал лидер коммунистов в интервью радиостанции "Говорит
Москва".
Прославленный эстрадный исполнитель скончался в Москве на
81-м году жизни. Артист долгое время боролся со страшным недугом. Состояние
Кобзона резко ухудшилось 20 июля.
Исполнитель был госпитализирован втайне: информация об этом
просочилась в прессу только спустя несколько дней. Спустя неделю после
госпитализации появились данные, что артист больше не может дышать
самостоятельно. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Спустя несколько недель он скончался.