Знаменитости скорбят по умершему 30 августа в возрасте 80 лет легендарному исполнителю. В сердцах каждого Иосиф Кобзон оставил след, а некоторым – изменил судьбу.

Знаменитости скорбят по умершему 30 августа в возрасте 80 лет легендарномуисполнителю. В сердцах каждого Иосиф Кобзон оставил след, а некоторым – изменилсудьбу.Одной из таких звездотечественной эстрады, в жизни которых певец сыграл важную роль, являетсяпевица Валерия. Она рассказала о неординарной личности Кобзона. Певица знала его какзаботливого учителя.Валерия познакомиласьс ним, когда ей было 17 лет. Он изменил ее судьбу, приняв к себе в класс. "Онбыл больше, чем артист, хотя как артист – замечательный… Мне посчастливилось сним петь на сцене, мне посчастливилось знать его столько лет, общаться с ним… Мояжизнь пошла по этому пути, благодаря тому, что он в меня поверил", – цитирует певицу РЕН ТВ.Поделился воспоминаниями о Иосифе Давыдовичеи супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. "Благодаря Кобзону и его поступкам мы видим не просто личностьс большой буквы, а человека с силой духа невероятной, который способен былбороться не только со злом вокруг, но и с болезнью", – приводит слова ПригожинаRT. Продюсер добавил, что за свою жизнь исполнитель совершилмножество больших добрых дел.Смерть Иосифа Кобзона больно ударила по многим знаменитостям, которые его знали, а также по поклонникам его творчества. Оплакивает Кобзона и актер Эммануил Виторган. Они дружили семьями. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.). "Иосиф Давидович!!! Наш дорогой Друг!!! Только что… Невозможно писать…Неличка, держись, миленький!!! Мы с Вами! Навсегда!!!!!!!!! Ваши Ира ЭммануилЭтель", – подписал Виторган-старший памятный кадр, где запечатлен с Кобзоном иего женой.Свои соболезнования выразила близким великогопевца и его коллега Эдита Пьеха. "Это был оченьталантливый человек, невероятной закалки и силы воли. Он выдерживал то, что немог выдержать другой вокалист на его месте… Жаль, что его жизнь оборвалась, он мог бы выступать не одингод. Царство ему небесное. Близким, родным, детям, внукам мои соболезнования",— отмеила артистка.Присоединился к скорбящим и актер театра икино, народный артист РСФСР Валентин Гафт. "Он держался до последнейкапли сил, вызывал уважение, был красив, мощен... Какое счастье, что я был сним знаком, буду вспоминать как пример жизни… Он не умер, он пример длямногих артистов, для людей других профессий, царство ему небесное",— поделился Гафт.Популярный российскийартист Николай Басков назвал уход Иосифа Кобзона огромной потерей для страны. "Сижу,плачу… Мне казалось, что этот человек никогда не уйдет", – цитируетБаскова НСН. Он считаетКобзона легендарным, невероятным артистом. "Он был в каждом доме,в каждом сердце… Я всегда вспоминаю, как он из захваченного„Норд-Оста“ вывел людей, он совершенно не побоялся пойти туда. Этотраур для всей нашей музыкальной культуры", – сказал Басков.