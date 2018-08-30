Мэр Москвы Сергей Собянин вывел на линию первый поезд из нового электродепо Солнцево. Сегодня открылось движение на участке Калининско-Солнцевской линии от Раменок до Рассказовки.

Мэр Москвы Сергей Собянин вывел на линию первый поезд изнового электродепо "Солнцево". Сегодня открылось движение на участке Калининско-Солнцевскойлинии от "Раменок" до "Рассказовки".В новом депо установлено современное оборудование,позволяющее оперативно обслуживать составы, курсирующие поКалининско-Солнцевской линии. Мощности "Солнцево" рассчитаны наэксплуатационное обслуживание 47 поездов в сутки.Важной частью любого проекта столичные власти считают нетолько "отдых" вагонов, но и людей: у них должна быть возможность восстановитьсилы. Помимо комнат отдыха, в депо есть душевые, раздевалки, столовые,медицинские кабинеты, комнаты психологической разгрузки и спортивные залы.Общаясь с коллективом, мэр отметил, что за восемь в Москвепостроено и реконструировано восемь электродепо, которые обслуживают нуждымосковского метрополитена. Они дали городу более семи тысяч новых рабочих мест.При этом, "Солнцево" – второе по счету депо, введенное вэтом году. До этого, во время запускаучастка Люблинско-Дмитровской линии было открыто электродепо "Лихоборы" на 1700рабочих мест. До конца года планируется достроить депо "Руднево", которое будетобслуживать новую Кожуховскую линию. Оно даст еще не менее тысячи рабочих мест.Напомним, что сегодня, 30 августа Сергей Собянин открыл семьновых станций на 14-километровом участке Калининско-Солнцевской линии. С учетомвведенных ранее станций Большой кольцевой и Калининско-Солнцевской линий, они сформировалиновый маршрут из 15 станций​, по которому без пересадки можно доехать из"Рассказовки" до "Петровского парка".