Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению поездов по
новому отрезку Калиниско-Солнцевской линии. Сегодня заработали сразу семь
станций желтой ветки.
Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению поездов по
новому отрезку Калиниско-Солнцевской линии. Сегодня заработали сразу семь
станций желтой ветки.
Градоначальник вручил метростроителям благодарственные
письма. Торжественная церемония прошла на территории нового электродепо
"Солнцево", которое обеспечит техническое обслуживание, ремонт и ночной отстой
поездов Калининско-Солнцевской линии.
"Это огромная ветка метро, одна из крупнейших в Москве.
Целые годы труда огромного коллектива строителей, сотрудников метрополитена,
проектировщиков. Сегодня хорошее завершение этого проекта, которого ждали более
полумиллиона человек. От имени города, горожан, правительства Москвы говорю вам
большое спасибо", – отметил мэр. После награждения Собянин проехал в поезде по
новому участку метро от станции "Солнцево" до "Рассказовки".
На новом участке протяженностью 14 километров расположено
семь станций: "Мичуринский проспект", "Озерная" (в пределах МКАД), "Говорово",
"Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" находятся на
территории Новой Москвы.
Открытие одновременно семи станций – редкое событие для московской
подземки. Последний раз такой большой
участок вводили почти 35 лет назад от "Серпуховской" до "Южной" на Серпуховско-Тимирязевской
линии.
После сегодняшнего пуска около 300 тысяч москвичей получили
метро рядом с домом, а порядка 600 тысяч жителей районов Солнцево,
Ново-Переделкино, Рассказовка и других жилых кварталов вдоль Мичуринского
проспекта теперь сэкономят до 30 минут на дороге в центр столицы.
Разгрузятся станции метро "Юго-Западная", "Проспект
Вернадского" и "Университет" Сокольнической линии, а также станет легче
проехать по Боровскому шоссе, Мичуринскому и Ленинскому проспекту.