Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению поездов по новому отрезку Калиниско-Солнцевской линии. Сегодня заработали сразу семь станций желтой ветки.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению поездов поновому отрезку Калиниско-Солнцевской линии. Сегодня заработали сразу семьстанций желтой ветки.Градоначальник вручил метростроителям благодарственныеписьма. Торжественная церемония прошла на территории нового электродепо"Солнцево", которое обеспечит техническое обслуживание, ремонт и ночной отстойпоездов Калининско-Солнцевской линии."Это огромная ветка метро, одна из крупнейших в Москве.Целые годы труда огромного коллектива строителей, сотрудников метрополитена,проектировщиков. Сегодня хорошее завершение этого проекта, которого ждали болееполумиллиона человек. От имени города, горожан, правительства Москвы говорю вамбольшое спасибо", – отметил мэр. После награждения Собянин проехал в поезде поновому участку метро от станции "Солнцево" до "Рассказовки".На новом участке протяженностью 14 километров расположеносемь станций: "Мичуринский проспект", "Озерная" (в пределах МКАД), "Говорово","Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" находятся натерритории Новой Москвы.Открытие одновременно семи станций – редкое событие для московскойподземки. Последний раз такой большойучасток вводили почти 35 лет назад от "Серпуховской" до "Южной" на Серпуховско-Тимирязевскойлинии.После сегодняшнего пуска около 300 тысяч москвичей получилиметро рядом с домом, а порядка 600 тысяч жителей районов Солнцево,Ново-Переделкино, Рассказовка и других жилых кварталов вдоль Мичуринскогопроспекта теперь сэкономят до 30 минут на дороге в центр столицы.Разгрузятся станции метро "Юго-Западная", "ПроспектВернадского" и "Университет" Сокольнической линии, а также станет легчепроехать по Боровскому шоссе, Мичуринскому и Ленинскому проспекту.