Погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Во Владимирской области новый случай гибели солдата-срочника. Трагедия произошла 28 августа.

Погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Во Владимирской области новый случай гибели солдата-срочника. Трагедия произошла 28 августа. Во время боевой подготовки под Киржачом разбился рядовой воздушно-десантных войск. Информацию по инциденту военная прокуратура пока не дает. По сведениям, полученным из неофициальных источников, известно, что молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы из-за нераскрывшегося парашюта Д-10. Прыжки выполнялись из вертолёта Ми-8, с высоты 500 метров.Людмила Ярилина председатель регионального отделения Комитета солдатских матерей России: "Фамилия его - Безбородов. Во Владимирскую гарнизонную прокуратуру, когда я позвонила, они тоже не очень-то хотят говорить, но сказали, что он не наш. Но расследование всё равно будет проведено потому, что это по Владимирской области. Он солдат-срочник – это всё, что я смогла узнать. Не раскрылся парашют".По сообщениям других СМИ, молодой человек проходил службу в воинской части в Коломне. Напомним, что за неделю это уже второе происшествие с участием военнослужащих на территории нашей области. 23 числа прямо на глазах сослуживцев в Оке возле Мурома утонул 18-летний рядовой Ярослав Лепин из Нижнего Новгорода. Ярослав погиб, как герой, спасая другого солдата из реки ценой собственной жизни.