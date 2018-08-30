Компания Sony на проходящей в Берлине выставке потребительской электроники IFA представила, пожалуй, свой самый интересный за последние годы флагманский смартфон. Xperia XZ3 — первый в ассортименте Sony Mobile аппарат, оснащенный OLED-дисплеем (причем разрешения QuadHD) с заходящими на боковины изогнутыми краями, а для управления им можно использовать прикосновения к боковым рамкам. Расскажем в этом предварительном обзоре Xperia XZ3 о его особенностях и характеристиках.

Компания Sony на проходящей в Берлине выставке потребительской электроники IFA представила, пожалуй, свой самый интересный за последние годы флагманский смартфон. Xperia XZ3 — первый в ассортименте Sony Mobile аппарат, оснащенный OLED-дисплеем (причем разрешения QuadHD) с заходящими на боковины изогнутыми краями, а для управления им можно использовать прикосновения к боковым рамкам.Смартфон построен на той же аппаратной платформе, что и вышедший весной Xperia XZ2: самый производительный на сегодня процессор Qualcomm — Snapdragon 845, достаточно скромные по сегодняшним меркам 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, NFC, Bluetooth 5.0 и скоростной LTE Cat 18, позволяющий при поддержке сетью оператора самых современных технологий связи достичь скоростей выше 1 Гбит/с на скачивание. Емкость аккумулятора — 3330 мА*ч, при этом поддерживается быстрая беспроводная зарядка. Есть поддержка microSD емкостью до 512 ГБ, но карточка занимает второй SIM-слот.У нас была возможность изучить аппарат до его официальной премьеры в Берлине. Xperia XZ3 и выглядит, и в руке ощущается изящнее предшественника: толщину корпуса удалось уменьшить с 11,1 до 9,9 мм, правда, чуть выросли при этом ширина (с 72 до 73 мм) и высота (со 153 до 158 мм). Так и дисплей тут больше — не 5,7, а 6 дюймов по диагонали. Отношение площади дисплея к площади передней панели смартфона — 80%, всего площадь экрана выросла на 11%.Благодаря OLED-технологии дисплея в сочетании с фирменным софтом Sony BRAVIA, обкатанным ранее на премиальных OLED-телевизорах японской марки, Xperia XZ3, обещают в компании, будет обеспечивать пользователям "иммерсивный кинематографический опыт". Отображение видеоконтента, в том числе с расширенным динамическим диапазоном (HDR), будет сопровождаться звуком из громких стереодинамиков, способных эмулировать surround-звук, а система динамической вибрации дополнит картину тактильными ощущениями. Но наушники придется использовать беспроводные, либо подключать проводные через комплектный переходник на USB-C: аудиоразъема у телефона нет.Поскольку OLED-матрица не тратит энергию, отображая черные пиксели, на Xperia XZ3 реализовали технологию постоянно включенного экрана. Отображением часов и уведомлений дело не ограничивается. Можно будет персонализировать экран XZ3, устанавливая на него различные изображения, отображать обложки воспроизводимых музыкальных альбомов или фотографии из галереи.Камера у Xperia XZ3 та же, что и у предшественника, XZ2: 19-мегапиксельный сенсор MotionEye поддерживает съемку фото с ISO-чувствительностью до 12800 и видео — до ISO 4000. Также можно снимать суперзамедленное видео (960 кадров в секунду) в разрешении FullHD или 4K-видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR).Xperia XZ3, по ощущениям, тщательно собранный и прочный смартфон — в качестве защитного стекла с обеих сторон используется Gorilla Glass 5, а рамка (ширина ее — всего 3 мм) сделана из алюминия 7000-й серии. Корпус сертифицирован на защиту от попадания пыли и воды (IP 65/68).Sony Xperia XZ3 оснащен принципиально новым интерфейсом управления — чувствительной к прикосновениям и "слайдам" (скользящим жестам) боковой рамкой. Быстро коснувшись два раза подряд рамки на правом или левом ребре корпуса можно вызвать интерфейс Side Sense — панель с ярлыками приложений и/или действий, контактов и т.п.Быстрое движение пальцем вниз по боковой грани работает как кнопка "Назад". Чувствительность рамки смартфона к жестам можно настраивать, а еще Side Sense может, анализируя првычки пользователя, автоматически показывать на панели именно те приложения и действия, которые будут востребованы в данный момент.Sony Xperia XZ3 станет одним из первых (а, возможно, и первым — смотря когда стартуют продажи) смартфонов на рынке, работающим на операционной системе Android Pie — 9-й номерной версии мобильной платформы Google. Традиционно для устройств Sony интерфейс аппарата не сильно отличается от стокового Android, а обновления ОС и системы безопасности обещают быть своевременными.Точную дату поступления Sony Xperia XZ3 в продажу в компании назвать пока не готовы — говорят о "середине осени". Аппарат будет продаваться в традиционных черном и белом цветах, а также в цветах "красный бордо" и "лесной зеленый".